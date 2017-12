Imigrantes reveem familiares no Brasil em festas de fim de ano

Brasileiros que vivem em diversas partes do mundo aproveitam o período de festas para rever parentes e visitar amigos

A Operação Fim de Ano começou, na sexta-feira (15), em 15 aeroportos brasileiros. Serão 67 dias de reforço nos serviços para atender à alta demanda do período, em um procedimento padrão acordado e alinhado anualmente entre setor público e iniciativa privada. Neste ano, a operação também englobará o período do Carnaval, de 9 a 14 de fevereiro. Entre esses passageiros, estão inúmeros imigrantes que vivem em diversas partes do mundo e aproveitam o período de festas para rever parentes e visitar amigos.

O regime especial de funcionamento tem a meta operacional de manter o índice médio de atrasos e de decolagens abaixo de 15%. A expectativa é de que, até o dia 19 de fevereiro, cerca de 35,58 milhões de passageiros movimentem os 15 terminais em viagens de Natal, Ano Novo, férias escolares e Carnaval. Juntos, esses aeroportos devem registrar cerca de 279,6 mil pousos e decolagens, e representar 80% do total do fluxo de viajantes no Brasil.

São eles: Guarulhos, Congonhas e Viracopos (SP), Galeão e Santos Dumont (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Manaus (AM), Fortaleza (CE), São Gonçalo do Amarante (RN) e Cuiabá (MT). Ao todo, 11,8 mil profissionais estarão envolvidos no esquema especial dos 15 terminais.

Além disso, os órgãos públicos alocarão cerca de 1.705 servidores nas funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias nos aeroportos envolvidos. A operação inclui o desenvolvimento de ações coordenadas entre aeroportos em caso de nível crítico de condições meteorológicas adversas (suspensão temporária de operações).

. Conforto e segurança:

De acordo com Dario Rais Lopes, secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, haverá atenção redobrada, para garantir a fluidez do serviço e, ao passageiro, nível máximo de conforto, segurança e todos os demais direitos a ele reservados. Lopes sugere que os passageiros cheguem ao aeroporto para o embarque com antecedência de 1 hora e 30 minutos para voos domésticos e 2 horas e 30 minutos para voos internacionais.

O secretário também relembra que, após a vigência da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre as bagagens, é preciso ficar atento ao padrão estabelecido pelas companhias aéreas em relação ao tamanho da bagagem de mão e ao limite de até 10 kg por passageiro.

Para obter mais informações sobre malas, direitos do passageiro, check-in, passageiros com necessidades especiais, inspeção de segurança, transporte de animais, entre outros temas, acesse o Novo Guia do Passageiro: http://www.transportes.gov.br/novoguiadopassageiro/