Imigrantes são descobertos em porta-malas de carro na fronteira

Agentes da Patrulha de Fronteira (CBP) que patrulham nas proximidades de Why, Arizona, prenderam 2 cidadãos dos EUA contrabandeando 5 imigrantes mexicanos durante uma parada de trânsito na quinta-feira (21) de manhã. Na operação, 2 dos cinco mexicanos foram encontrados dentro do porta-malas do carro.

A motorista e a passageira da frente, de 25 e 27 anos, naturais do Arizona, foram detidas com os 5 mexicanos e o veículo apreendido. Elas enfrentam acusações federais de contrabando humano e os 5 imigrantes foram autuados por burlarem as leis migratórias dos Estados Unidos.

Autoridades do CBP alertam que colocar humanos no porta-malas de um veículo pode ser extremamente perigoso ou até fatal. Esses perigos, incluindo envenenamento por monóxido de carbono e os riscos de uma colisão de veículo, aumentam quando as pessoas são colocadas dentro de compartimentos, como reboques e baús, para evitar a detecção por agentes da lei.

Na noite de sábado (16), 9 imigrantes foram detidos por patrulheiros durante uma perseguição ocorrida no Condado de Presídio, Texas. As autoridades informaram que a busca começou depois que o motorista de uma caminhonete não obedeceu ao comando de parar feito por um agente da Patrulha da Fronteira (CBP). As informações são dos canais de TV locais Big 2, Fox 24 e KOSA.

O motorista da caminhonete estaria ziguezagueando no tráfego ao longo da rodovia Highway 67. Posteriormente, os patrulheiros dispararam contra o veículo, forçando o motorista a parar, conforme comunicado.

No local, os agentes prenderam o motorista e 2 imigrantes indocumentados, enquanto 4 indivíduos pularam da caminhonete e fugiram. Posteriormente, eles foram localizados e detidos na região norte de Presídio, informaram as autoridades locais, na noite de domingo (17).

Os suspeitos foram identificados como 6 mexicanos, 2 brasileiros e 1 cidadãos dos EUA, que foi acusado de tentar entrar clandestinamente com os 9 estrangeiros no país.