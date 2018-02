Imigrantes: Últimos dias para o recadastramento do INSS

Os aposentados no Brasil podem realizar a comprovação de vida por meio de documento de prova de vida emitido por Consulado

Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 30 milhões já realizaram a comprovação de vida. Até janeiro de 2018, 4,7 milhões de beneficiários ainda não compareceram aos bancos pagadores de seu benefício para realizar o procedimento. A prova de vida é obrigatória para todos os beneficiários do INSS que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento interrompido.

O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não fizeram a prova de vida em 2017 terminaria em 31 de dezembro de 2017, mas, por causa do grande número de beneficiários que ainda não realizou o procedimento o prazo foi estendido até 28 de fevereiro de 2018.

. Brasileiros no exterior:

Os segurados que residem no exterior podem realizar a comprovação de vida por meio de documento de prova de vida emitido por Consulado- Geral. Para saber mais sobre o Atestado de Vida, acesse: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/atestado_de_vida.xml. É necessário agendar horário no Consulado para solicitar o documento.

Quem não conseguir agendar ou não puder se deslocar até o posto tem a opção de utilizar o Formulário Específico de Atestado de Vida para o INSS. O Formulário tem de ser preenchido, assinado na presença de um notário público local (“notary public”) e então deverá ser apostilado pelas autoridades norte-americanas.

Após esse procedimento, o formulário será considerado válido no Brasil e deverá ser encaminhado diretamente ao órgão competente. Acesse o Formulário de Atestado de Vida específico para o INSS: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Atestado%20de%20vida%20-%20Formul%C3%A1rio_1_Atestado_INSS.pdf

Para mais informações a respeito de apostilamento, visite http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/apostilamento_de_documentos_publicos_estrangeiros_r_informacoes.xml