Impasse migratório pode causar derrota republicana na Câmara

A briga interna republicana sobre o futuro dos imigrantes indocumentados trazidos ilegalmente aos EUA ainda na infância poderá se tornar tão intensa que o partido poderá perder a liderança na Câmara dos Deputados em 2018. A possibilidade foi citada por Steve Bannon, conselheiro demitido da Casa Branca, durante uma entrevista concedida no domingo (10).

Bannon, cuja visão de extrema direita com relação à imigração, clima e comércio ajudou a formar a campanha presidencial de Donald Trump e nos primeiros meses no cargo, foi demitido pelo presidente republicano em agosto, numa tentativa de acabar com disputas internas na Casa Branca. Na entrevista no programa “60 Minutes” do canal de TV CBS, ele previu que o Partido Republicano (GOP) poderá perder o controle da Câmara dos Deputados nas eleições em 2018. O motivo: O que fazer com os 800 mil jovens indocumentados (DREAMers) beneficiados pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA)?

Semana passada, Trump adiantou que cancelará o DACA. Bannon apoiou o fim do programa, que foi posto em prática pelo então presidente democrata Barack Obama. O Presidente atual deu ao Congresso para apresentar uma alternativa, alegando que “estudaria o assunto”, caso os legisladores não chegarem a um acordo.

“Eu tenho receio de perder a Câmara por causa disso”, disse Steve ao CBS. “Caso isso coincida com a conclusão lógica, em fevereiro e março será uma guerra civil no Partido Republicano”, disse ele. “Para mim, fazer isso no início das eleições primárias em 2018 é extremamente imaturo”.

Os republicanos estão divididos sobre o que fazer com os DREAMers. Alguns acreditam que eles são imigrantes ilegais que estão roubando o trabalho dos americanos, enquanto outros pensam que eles contribuem para o país e, portanto, merecem compaixão.

Ele considerou as autoridades republicanas de segurança nacional que serviram durante a administração de George W. Bush “idiotas”; incluindo os antigos secretários de relações exteriores Condoleezza Rice e Colin Powell e o antigo vice-presidente Dick Cheney.

“Eu desprezo essa gente, desprezo total e completo”, disse Bannon, acusando-os de causarem problemas na balança comercial entre os EUA e China e o envolvimento no Iraque.

“Eles são idiotas, nos colocaram nessa situação e ainda questionam um homem bom como Donald Trump”, concluiu Bannon.