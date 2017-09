Impossível descrever, diz mãe de brasileiro esfaqueado em NY

Mateus Martins Machado foi atacado quando tirava uma “selfie” nas imediações do Columbus Circus

A professora gaúcha Solange Martins postou nas redes sociais uma mensagem de desabafo com relação ao incidente que ocorreu com o filho, o advogado Mateus Martins Machado, de 25 anos, em Manhattan (NY). O brasileiro foi esfaqueado no abdômen por um morador de rua quando tirava uma “selfie” em frente a um hotel nas proximidades do Columbus Circus, no coração de Nova York.

“Ele sabe o quanto sou nervosa e preocupada. Mantinha contato seguido comigo, mas não dizia o que estava acontecendo”, postou. Em entrevista ao portal G1, Solange relatou que “impossível descrever um sentimento tão ruim. Uma angústia muito grande por não estar perto dele e saber o que realmente ele sofreu”.

Ela acrescentou que Mateus já foi liberado do hospital e agora está hospedado na casa de uma amiga da família. Ainda em convalescência, o brasileiro postou em sua página no Facebook a fotografia tirada momentos antes de ser brutalmente atacado e sem motivos aparentes.

“Essa foi a foto que tirei segundos antes de passar pelos momentos mais angustiantes da minha vida. Agora, eu posto esta para comunicar que tive alta hospitalar e agradecer por toda a energia positiva que me enviaram! Os bons são maioria!” Postou.

. Entenda o caso:

Na tarde de domingo (3), um turista brasileiro foi esfaqueado no abdômen em Columbus Circus, no coração de Manhattan (NY). O incidente aconteceu aproximadamente às 1:30 pm quando Mateus Martins Machado, de 25 anos, esperava com suas bagagens na calçada em frente ao Trump International Hotel, nas proximidades do Central Park. O agressor foi um morador de rua e sem motivos aparentes. A vítima foi levada ao hospital local onde foi submetido à cirurgia.

“Eu estou tão nervoso e triste com esse incidente”, disse Machado ao jornal NY Post na ocasião, que tirava fotografias quando o indivíduo golpeou o abdômen dele.

“Eu tinha chegado há poucas horas nos Estados Unidos. Essa situação é muito triste para mim”, acrescentou.

A vítima, que já saiu do Weill Cornell Medical Center ainda se recupera da cirurgia, portanto, ainda não sabe quando poderá deixar o país para a visita planejada à Roma, Itália.

“Eu tenho que fazer uma pequena cirurgia”, disse ele ao Post quando ainda estava internado. “Eu tenho muita coisa para fazer no meu Mestrado em Direito na Europa e estou nesse hospital sem uma data exata para voltar para casa”.

O Departamento de Polícia de Nova York ainda procura o agressor, cujas testemunhas disseram parecer ser um morador de rua.