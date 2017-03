Imposto de renda: Dreamer é acusada de “ilegal” por desafiar Trump

Belén Sisa desafiou o presidente dos EUA a mostrar a declaração do imposto de renda dele ao público, como ela fez com a dela no Facebook

Uma estudante universitária no Arizona, natural da Argentina, foi acusada nas redes sociais de cometer “um ato de guerra”, após ter postado a própria foto exibindo a declaração do imposto de renda. Entretanto, o estopim da polêmica foi a legenda, na qual ela divulga que é uma imigrante indocumentada, protegida por decreto de lei assinado na era Obama e desafia o atual Presidente Donald Trump a mostrar a declaração do imposto de renda dele ao público; uma tradição entre os presidentes recém-empossados.

Apesar de não ser cidadã americana ou portadora de visto, Belén Sisa, de 23 anos, está permitida a viver, estudar e trabalhar nos EUA, graças ao “Deferred Action for Childhood Arrivals Act (DACA)”, implantado pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), em 2012. A ordem executiva permite que os indocumentados qualificados permaneçam nos EUA, caso tenham imigrado aos EUA durante a infância.

No domingo (26), Sisa postou em sua página no Facebook que lamentava o fato de, apesar de ser beneficiada pelo DACA, ela não podia se beneficiar das centenas de dólares que paga em impostos todos os anos.

“Eu não posso receber auxílio financeiro dos governos estadual e federal para a escola, eu não posso receber auxílio desemprego, redução no pagamento do plano de saúde ou créditos para a aposentadoria”, postou a aluna da Arizona State University. “Oh, há MILHÕES exatamente como eu que paga impostos ao sistema e não recebem nada derivado disso. Vocês não querem me explicar novamente porque eu deveria ser deportada, não contribuo nada e somente sugo esse país, enquanto 1% das pessoas mais ricas nesse país roubam de vocês todos os dias?”

Exibindo a primeira folha do formulário nº 1040 na foto, Sisa terminou a postagem com a legenda: “Que tal você me mostrar a sua Donald J. Trump?”

A postagem imediatamente tornou-se viral, com inúmeros internautas no Facebook aplaudindo a atitude de Belén. Entretanto, outros reagiram com raiva e insultos, com alguns deles prometendo denunciar a jovem ao Departamento de Imigração (ICE), após assumirem erroneamente que ela estivesse sujeita à deportação. Sisa postou alguns dos insultos e ameaças que recebeu nas reações às postagens.

“Eu denunciei você ao ICE e o Departamento de Segurança Nacional. O crime não compensa; moça”, postou um usuário do Facebook.

Outros usaram palavras de baixo calão e erroneamente acusaram a jovem de estar “ilegal”. Outro usuário chamou Sisa de “invasora estrangeira” e ameaçou “verificar” se ela será deportada.

“Você realmente deveria ter pensado duas vezes antes de cometer um ato de guerra por invasão e pensar que você tem direito de voz em meu país”, postou outro internauta.

Sisa demonstrou tristeza com relação às respostas: “O ódio é real”, postou. “Eu trabalho legalmente nos Estados Unidos através do DACA e tenho bastante certeza que o IRS (Receita Federal) não irá atrás de alguém que paga os seus impostos. Eu me sinto realmente mal por essas pessoas; talvez elas encontrem paz e alegria no interior de seus corações escuros”.

Contrário de Sisa, Trump ainda não divulgou suas declarações do imposto de renda; tornando-se o primeiro presidente desde Richard Nixon a se recusar a fazê-lo. Ele tem demonstrado ambiguidade no que diz respeito aos planos de reinstaurar o DACA; dizendo a repórteres em fevereiro que planeja lidar com as crianças indocumentadas “com o coração”.