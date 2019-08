Imposto sobre gasolina não aumentará em 2019, diz Murphy

A tributação permanecerá em US$ 0.41 por cada galão de gasolina bombeado em New Jersey e US$ 0.48 por cada galão de diesel

O imposto que os motoristas pagam para encher o tanque de seus veículos em New Jersey é o mesmo há 2 anos, informou o governo do governador Phil Murphy, na quarta-feira (28). O motivo é quer o estado não sofreu uma desaceleração no volume de combustível vendido na região. A lei estadual determina que o tesoureiro do estado deve aumentar os impostos sobre gasolina e diesel se as arrecadações forem insuficientes para ajudar a financiar os projetos rodoviários e ferroviários em todo o estado.

O imposto permanecerá em US$ 0.41 por cada galão de gasolina bombeado em New Jersey e US$ 0.48 por cada galão de diesel. Isso significa que o estado cobra o 9º imposto sobre combustível mais alto nos EUA. A Pensilvânia é a 1ª com US$ 0.58 centavos por galão. Nova York é 5ª com US$ 0.45 por galão.

“Estamos satisfeitos que os níveis de consumo de combustível. As nossas projeções realistas no ano passado nos permitiram evitar um aumento na taxa de imposto da gasolina para este ano”, disse a tesoureira Elizabeth Maher Muoio. “Essa arrecadação de receita nos permitiu desembolsar bilhões em financiamentos em todo o estado para reforçar nossa infraestrutura de transporte e manter New Jersey avançando”.

O imposto sobre a gasolina em New Jersey permaneceu o mesmo durante décadas até então o Governador Chris Christie, um republicano, ter fechado um acordo com os líderes democratas da Assembleia Legislativa do Estado em 2016. Na ocasião ficou acordado que seria aumentado US$ 0.23 por galão para angariar fundos para projetos de transporte.

Como o fluxo de verba depende de quanta gasolina as pessoas compram, os líderes decidiram que a lei incluísse provisões para garantir que haveria dinheiro suficiente para pagar por esses projetos. Sendo assim, eles concordaram que um comitê de 3 pessoas deveria revisar a arrecadação do imposto a cada ano. Com base nas descobertas, o tesoureiro estadual poderia então decidir reduzir o imposto, mantê-lo ou aumentá-lo.

A administração de Murphy aumentou o imposto para US$ 0.4 de dólar por galão no ano passado, porque as receitas caíram US$ 125 milhões a menos do que a meta de US$ 2 bilhões para o ano fiscal que terminou em junho de 2018.

Os especialistas em orçamento do Legislativo do estado alertaram em abril que o imposto poderia subir novamente este ano, a menos que o consumo subisse nos meses seguintes. Muoio disse na época que estava “cautelosamente otimista” que isso não aconteceria.