Imposto sobre vendas e serviços cai para 6.875% em NJ

Na segunda fase, a alíquota no estado cairá para 6.625% a partir de 1 de janeiro de 2018

Em 14 de outubro do ano passado, o Governador Chris Christie assinou a Proposta da Assembleia 12, a qual permite a redução do imposto sobre vendas e serviços e o aumento no imposto sobre combustíveis. Em vigor desde 1 de janeiro desse ano, o imposto de 7% foi reduzido para 6.875% e, a partir de janeiro de 2018, cairá novamente para 6.625%. Essa foi a primeira mudança na alíquota do imposto desde que foi aumentada de 6% para 7% em julho de 2006.

“A mudança parece pouca, mas é importante que as pessoas tomem conhecimento para que sejam tributadas da forma correta”, disse César de Souza, do escritório de contabilidade César Income Tax, no bairro do Ironbound, em Newark.

A nova lei também determina que a venda de materiais, suprimentos ou serviços na construção de estruturas para terceiros, construção, melhorias, alteração ou consertos de propriedades para si mesmo ou terceiros devem ser tributadas com a alíquota atual. Entretanto, se as vendas foram feitas para uso através de contrato com preço fixo, não sujeito à modificação, ou forma inalterável de acordo, o imposto incidente estará sujeito à data em que o contrato foi assinado. A lei não altera o imposto incidente sobre heranças.

A mudança na lei também altera outras provisões no código tributário de New Jersey:

. Já em vigor desde 1 de novembro de 2016, o imposto cobrado sobre combustível subirá de US$ 0.23 o galão para US$ 0.375 o galão.

. A isenção tributária nos impostos incidentes sobre as pensões e aposentadorias tem o limite de US$ 100 mil para declarações do imposto de renda em conjunto, US$ 75 mil nas declarações individuais e US$ 50 mil para casais que preenchem separadamente depois da fase de 4 anos com início depois de 1 de janeiro de 2020.

. Aumento no crédito sobre a renda anual (earned income tax credit) em New Jersey para 35% (o antigo era 30%) do benefício federal iniciando no ano fiscal de 2016.

. Isenção adicional pessoal de US$ 3 mil para veteranos que qualificarem.

O aumento do imposto sobre os combustíveis e a queda da tarifa sobre as vendas de produtos e serviços foi altamente debatido, mas finalmente aprovado pela Assembleia Geral. A lei tem o objetivo de injetar verba no fundo utilizado para projetos de infraestrutura no estado; que estão suspensos desde julho de 2016. O aumento do imposto sobre a gasolina é o primeiro desde 1988 e, segundo relatórios, fará com que o estado saia da 49º posição dos impostos mais baixos para a 10º posição; aproximando New Jersey dos estados vizinhos: A Pensilvânia ficou em 1º lugar e Nova York em 3º lugar no país, em 2016.