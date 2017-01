Inaugurada agência de multisserviços em Newark

A Resolve Express tem como sócios a portuguesa Carla Marques e o brasileiro Eduardo Fernandes

A vida corrida dos imigrantes nos Estados Unidos faz com que o tempo se torne em algo cada vez mais precioso e raro, em virtude disso, as agências de multisserviços possuem um papel importante no cotidiano da comunidade. O bairro do Ironbound concentra a comunidade de língua portuguesa na cidade de Newark, portanto, a demanda por serviços é constante. Na noite de sexta-feira (20), foi realizado o coquetel de inauguração da Resolve Express Agência Multisserviços no bairro do Ironbound, em Newark, uma parceria da portuguesa Carla Marques e do brasileiro Eduardo Fernandes.

. Parceria de sucesso:

Na tarde de terça-feira (24), durante entrevista à equipe de reportagem do BV, Carla relatou que trabalha no departamento de contabilidade do jornal 24 horas e sempre sonhou em ter a sua própria agência de multisserviços. A oportunidade surgiu depois que Fernando, que também é sócio do marido de Carla na Construção Civil, procurava um espaço para montar o escritório da companhia de construção. Após várias buscas, foi encontrado um espaço grande o suficiente que acomodaria o escritório e a agência de multisserviços. Ela acrescentou que trabalha no 24 Horas há aproximadamente 17 anos e que aprendeu o ofício na prática, mas que ingressou na faculdade, onde estuda Ciências Contábeis (Accounting), para aprofundar ainda mais os conhecimentos. Demonstrando dedicação, determinação e profissionalismo, ela se graduará daqui a 2 anos. Além de administrar a agência de serviços, Carla continua a trabalhar no 24 Horas.

. Imposto de renda:

Com o início da temporada do imposto de renda, Carla citou que aumentou a quantidade de pessoas que aplicam para o número individual do contribuinte, conhecido como “ITIN Number”. Entre os serviços mais requisitados estão a extensão da permanência do visto, renovações do passaporte brasileiro e a remessa de dinheiro. A Resolve Express oferece os serviços de remessas de dinheiro, notário público, imigração, pagamento de contas, cópias e fax, fotos para documentos, plastificação de documentos, venda de passagens aéreas, aplicação e renovação do passaporte brasileiro, procurações, traduções, abertura de empresas, imposto de renda, folha de pagamento (payroll), número do contribuinte (ITIN), cobrança de dívidas, Departamento de Serviços Auto Motores (DMV).

. A era Trump:

Carla citou que, especialmente após a vitória do Presidente Donald Trump, aumentou o número de pessoas que buscam a legalização e a cidadania norte-americana. Ela relatou que vários imigrantes passam pela agência e perguntam sobre o futuro do “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), pois temem que Trump cancele as ordens executivas assinadas durante a administração Obama. Apesar do clima de incerteza atual, Marques se demonstrou otimista e acredita que a situação melhore para as comunidades imigrantes nos próximos meses.

A agência Resolve Express fica localizada na 113 Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark.