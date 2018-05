Inaugurada nova agência de serviços no Mall da Adams

A Millennium Multiservices oferece uma gama de serviços em um só lugar no tradicional centro de compras

Mais um imigrante brasileiro nos EUA conquista o sonho de abrir o seu próprio negócio. Após trabalhar em diversas agências de multisserviços no bairro do Ironbound, em Newark, a curitibana Betty Francisco abriu a Millennium Multiservices no tradicional Mall da Adams, no coração do mesmo bairro.

O estabelecimento oferece serviços de envio de dinheiro, renovação de passaporte, notário público, extensão de visto, processos de obtenção da residência permanente (green card), declaração do imposto de renda & tax ID, abertura de empresas, vendas de pacotes turísticos, cartas, procurações, traduções, cópias, fax, scaner, entre outros. Além disso, Betty é autorizada a atuar como juíza de paz, portanto, podendo oficializar casamentos em qualquer lugar como, por exemplo, restaurantes, ao ar livre em parques, praias, clubes e residências.

“As prefeituras funcionam de segunda à sexta-feira durante o dia e, muitas vezes, os casais de noivos querem realizar a cerimônia à noite e em outros lugares, então, como juíza de paz, eu estou autorizada a fazer isso”, explicou Betty, que tem formação em Marketing e frisou que visa sempre inovar nos serviços e atendimento.

Durante entrevista à equipe de reportagem do BV, ela detalhou que firmou parceria com uma empresa no Brasil na venda de passagens aéreas, que trabalha com o sistema de milhagens. Em decorrência disso, a Millennium já vendeu passagens com 80% a 90% de desconto, dependendo da estação do ano e destino.

. Excursão a Disney:

No verão desse ano, Betty e sua equipe estão organizando uma excursão para a Disneylândia. A saída será de Newark em 31 de agosto e o retorno em 9 de setembro. A novidade é que existem as opções de a viagem até a Flórida ser feita de avião ou trem, conforme a preferência do turista. Além disso, o pagamento da excursão pode ser parcelado até o mês da viagem (agosto). O roteiro da excursão de 10 dias incluirá 8 parques de diversões, sendo 2 deles aquáticos.

A Millennium Multiservices fica localizada na 70 Adams St., Loja 6, no interior da Brasil Free Shop – O Boticário, no bairro do Ironbound, em Newark. O estacionamento é grátis. O atendimento é feito em português, inglês e espanhol. Tel.: (973) 589-3844.