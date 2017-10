Incêndio da Califórnia foi falsamente atribuído a imigrante

O Xerife Rob Giordano desmentiu os rumores divulgados pela mídia conservadora e o Diretor do ICE

As chamas se espalharam primeiro, depois os rumores. No início dessa semana, o Xerife Rob Giordano, do Condado de Sonoma, foi forçado a desmentir os rumores espalhados pela mídia conservadora de que o escritório dele tinha prendido um imigrante indocumentado que iniciou os incêndios fatais na Califórnia.

O pronunciamento ocorreu antes de o Departamento de Imigração (ICE) se envolver. O diretor do órgão federal, Thomas D. Homan, na quarta-feira (18), acusou o escritório de Giordano de se recusar a responder perguntas sobre o imigrante Jesus Fabian Gonzalez, deixando a população “vulnerável a indivíduos perigosos e crimes que poderiam ser evitados”.

Tal comentário, rebateu o Xerife, era “impreciso”, “inflamatório” e uma distração para as autoridades locais que lutavam contra a devastação provocada pelo desastre natural. “Francamente, eu não quis uma batalha retórica e pública com o governo federal”, disse Giordano na sexta-feira (20). “O que eu quis foi unir novamente essa comunidade”.

A polêmica é resultante da prisão de Gonzalez no domingo (15), que iniciou um incêndio no parque onde costuma dormir, detalhou o Xerife. O fogo, o qual o imigrante acendeu para mantê-lo aquecido, não ameaçou estrutura alguma e foi rapidamente extinto. A prisão foi publicada na mídia local e os rumores começaram a circular.

O website conservador Breitbart publicou na terça-feira (17) que Gonzalez havia sido preso “em decorrência de suspeita de incêndios criminosos no Condado de Wine que mataram pelo menos 40 pessoas”. Nesse mesmo dia, o Xerife Giordano sentiu a obrigação de negar publicamente a conexão, dizendo não haver nenhuma indicação que Gonzalez estivesse ligado aos incêndios fatais.

“Nós sequer sabemos se são incêndios criminosos”, disse ele durante a coletiva de imprensa. “Isso pode ter começado de milhões de formas diferentes”.

Então, Homan emitiu um comunicado na quarta-feira (18). Nele, o Diretor diz que Gonzalez havia sido preso diversas vezes antes e o escritório do Xerife não comunicou às autoridades federais as liberações deles. A prisão de Gonzalez, segundo ele, era “especialmente preocupante no que diz respeito aos incêndios massivos que estão devastando a região”.

Giordano, então, começou a ser questionado sobre Gonzalez novamente, disse ele. Para responder de forma apropriada, ele e outros órgãos de segurança pesquisaram as prisões. “Eu passei muitas horas fazendo isso, quando poderia estar fazendo trabalhos comunitários e atuando no problema dos incêndios”, comentou.

Na quinta-feira (19), ele emitiu um comunicado longo criticando o ICE, dizendo que o órgão disseminou o medo e que ele estava ansioso para voltar a focalizar na recuperação da devastação provocada pelos incêndios. Na sexta-feira (20), Homan alegou que todo esse episódio poderia ser evitado se o escritório do Xerife tivesse inicialmente colaborado com as autoridades federais.