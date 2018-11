Incêndio deixa família brasileira desabrigada em Massachusetts

Edmo Paizante Rodrigues Júnior, a esposa e os filhos do casal, de 3 e 7 anos, moravam no local há 6 meses e perderam todos os pertences

No feriado de Ação de Graças, na tarde de quinta-feira (22), um incêndio nas ruas Shaw e Arthur, em Lowell (MA), deixou pelo menos 12 pessoas desabrigadas, incluindo uma família brasileira. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 5:35 pm, mas quando os agentes chegaram ao local viram que a fumaça e fogo saíam detrás de uma casa na Arthur St., no bairro Highlands. Um segundo alarme soou rapidamente quando as chamas atingiram a casa vizinha, onde morava o capixaba Edmo Paizante Rodrigues Júnior, a esposa e os filhos do casal, de 3 e 7 anos. Eles perderam tudo no incêndio, entretanto, não houve feridos.

Os brasileiros residiam no local há apenas 6 meses, pois imigraram em abril desse ano. Eles foram alojados num hotel, mas tiveram que deixar o local no sábado (24). Atualmente, eles estão recebendo a ajuda de vizinhos e da congregação da igreja que frequentam.

Rodrigues relatou ao blogger Jehozadak Pereira, do MundoYes.com, que ele e a família perderam literalmente tudo. O brasileiro relatou que os vizinhos do imóvel ao lado costumam utilizar um fogareiro na parte traseira do prédio e que o vento forte tenha feito com que as chamas atingissem uma lona que cobria a área. As labaredas aumentaram rapidamente e alcançaram o imóvel ao lado.

Durante o trabalho de combate ao fogo, dois bombeiros escorregaram no gelo que se formou rapidamente na rua. Eles perderam o controle da mangueira que seguravam e foram atingidos por um jato forte de água; a força fez com que um deles fosse jogado do outro lado da rua. Apesar disso, eles recusaram atendimento médico e continuaram no combate às chamas que consumiam as duas casas.

Segundo do chefe do Corpo de Bombeiros, Jeffrey Winward, um dos bombeiros foi levado ao hospital por inalação de fumaça. Todos os residentes das 3 casas atingidas pelo fogo saíram ilesos. Ele detalhou que na 1ª casa ficaram 9 desabrigados, 13 da 2ª casa e vários outros do 3º imóvel impactado pelo fogo.

O gelo cobriu as ruas nas imediações do incêndio e a fiação elétrica enquanto os bombeiros combatiam as chamas a 9º graus (-12º Celsius), segundo o Centro Meteorológico da UMass Lowell. O combate às chamas também foi dificultado pelo congelamento da água nos hidrantes e a ocorrência de ventos fortes. Caminhões com areia foram enviados ao local para cobrir o gelo formado pela água que saía das mangueiras.

. Campanha beneficente:

Os interessados em fazer doações de ajuda à família de Edmo Paizante Rodrigues Júnior e os outros desabrigados podem obter mais informações através do tel.: (978) 419-3549.