Incêndio destrói bar de go-go em New Jersey

Parte do telhado da frente do bar de go-go Clube XXXV desabou durante o incêndio, em Sayreville (NJ)

Na tarde de sexta-feira (10), um incêndio de grandes proporções causou danos ao prédio do bar de go-go 35 XXXV Gentlemen’s Club, em Sayreville (NJ). Várias testemunhas viram colunas de fumaça saindo do telhado do prédio pouco antes das 3:00 pm. Posteriormente, as chamas espalharam-se pelo telhado do prédio de um andar.

O clube estava aberto quando as chamas iniciaram, entretanto, não houve feridos, informou o chefe do Corpo de Bombeiros, Jonathan Magaw. Uma ligação de emergência (911) relatou o incêndio, fazendo com que 65 bombeiros de todos os 4 batalhões na cidade fossem enviados ao local.

As autoridades municipais ainda precisam avaliar os danos, relatou o chefe dos bombeiros no local. Parte do telhado da frente desabou durante o incêndio. As equipes combatiam pequenas focos de fogo depois que o incêndio foi declarado sob controle.

A causa do incêndio estava sob investigação, disse Jonathan.

A polícia relatou que a rampa de acesso da Rota 35/9 que a Old Route 4 foi fechada por causa do incêndio. Outras estradas também foram fechadas próximas à área.

Ainda na tarde de sexta-feira (10), uma multidão se aglomerou do lado de fora do clube, assistindo o combate ao fogo.