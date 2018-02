Incêndio destrói prédios e desabriga brasileiros em Newark

As chamas destruíram totalmente 3 casas, deixando 33 pessoas desabrigadas e 2 cães de estimação mortos

Na madrugada fria de sábado (3), mais de 60 agentes do corpo de bombeiros demoraram várias horas para combater um incêndio na 122 Flemming Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark. O fogo iniciou numa casa de 2 andares e rapidamente se espalhou para duas casas vizinhas pouco antes das 2 horas da madrugada, informou o diretor do Departamento de Segurança Pública, Anthony Ambrose.

A Unidade de Investigação de Incêndios do Corpo de Bombeiros de Newark estão investigando o incidente, mas as autoridades especulam que a causa possa ter sido um aquecedor. No início de janeiro desse ano, as temperaturas no inverno caíram índices recordes no nordeste dos EUA.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas às 5 horas da madrugada, detalharam as autoridades. O Departamento de Polícia de Newark informou que o fogo destruiu totalmente as 3 casas, deixando desabrigadas 33 pessoas. Como resultado, a Cruz Vermelha de New Jersey, conforme a diretora de comunicações, Diane Concannon, enviou o local 6 voluntários que distribuíram ajuda financeira emergencial para a compra de alimentos, roupas e produtos de necessidade básica.

Somente duas famílias precisaram de abrigo, enquanto o resto das famílias ficou nas casas de amigos e familiares, também nas imediações de Newark, disse Diane.

Três agentes do corpo de bombeiros se feriram durante a luta contra as chamas, todos com escoriações nos ombros e um deles com ferimento no osso da bacia devido à uma queda. Eles foram levados ao Hospital Universitário UMDNJ, onde receberam os primeiros socorros. Um dos moradores sofreu um ataque de pânico. Ninguém sofreu ferimentos graves, entretanto, dois cães de estimação morreram.

As vias de acesso nas proximidades do local do incêndio foram fechadas ao tráfego durante várias horas. Ainda na tarde de sábado, um incêndio ocorreu em um conjunto de prédios na cidade de Roselle. O frio intenso fez com que os moradores em New Jersey tivessem que recorrer aos aquecedores para manter a temperatura agradável em seus lares, consequentemente, aumento o risco de incêndios.

Até o fechamento dessa edição, a equipe de reportagem do BV tentou conversar com alguns dos desabrigados brasileiros, entretanto, não obteve sucesso.

. Campanha beneficente:

No domingo (18), a partir de 1 hora, será realizado um almoço beneficente no restaurante Casa Nova Grill, na 264 Ferry Street, no bairro do Ironbound, em Newark. Tel.: (973) 817-7272. O ingresso custa US$ 20 e a verba arrecadada será utilizada para ajudar as vítimas do incêndio na Flemming Avenue. Os voluntários da campanha informaram que os desabrigados devem comparecer ao almoço portando a carta da Cruz Vermelha para poderem receber a doação.