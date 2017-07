Índice alto de bactérias fecha 3 praias em NJ

O DEP informou o fechamento temporário das praias de Beachwood Beach West, Summit Beach e West Beach

Na terça-feira (25), as autoridades de saúde emitiram 3 ordens de fechamento de 31 avisos de alerta para praias no litoral de New Jersey devido ao índice alto de bactérias na água; após as tempestades de verão ocorridas nos últimos dias. O website do Departamento de Proteção do Meio-Ambiente (DEP) listou o fechamento de 3 praias na região de Toms River, assim como sinais de alerta em 31 praias em rios, baías e oceano desde os condados de Monmouth a Cape May por altos níveis da bactéria “Enterococos”.

As praias fechadas na terça-feira foram: Beachwood Beach West, no balneário de Beachwood, Summit Beach, em Island Heights, e West Beach na Avon Road, em Pine Beach, todas em Toms River no Condado de Ocean. A concentração de bactérias foi extremamente alta, com Beachwood West totalizando 1.300 unidades de formação de colônias (efu) por 100 ml de água, Summit com 1.800 efu e West Beach com 920 efu.

O porta-voz do DEP, Bob Considine, informou que o alto nível de bactérias (efu) foram causados pelos 2 dias de chuvas pesadas antes que as amostras foram colhidas. O fenômeno ocorre quando a chuva leva as fezes dos gansos selvagens e outros animais aos corpos de água.

Quais são os perigos de nadar em praias poluídas? Mesmo que a pessoa não engula a água; isso pode causar infecções nos ouvidos, olhos e pele. Os avisos de alerta foram emitidos para as respectivas praias: Condado de Monmouth: Deal – Philips Avenue (130 efu), Hathaway Avenue (150 efu), Highlands – Miller Beach (160 efu), Long Branch – South Bath (320 efu), North Bath (110 efu), Middletown – Ideal Beach (140 efu), Sea Bright – Rumson Road (160 efu), Sea Girt – New York Boulevard (140 efu) e Spring Lake – York Avenue (110). Ocean County: Ocean Gate – Wildwood (160 efu), Point Pleasant Beach – Maryland Avenue (110 efu), Point Pleasant Borough – River (150 efu), Stafford – Jennifer (120 efu) e Toms River – 4thAvenue (140 efu) e North Beach (450 efu). Atlantic County: Somers Point – New Jersey Avenue (120 efu), Ventnor – Dorset (360 efu), Washington (170 efu), Austin (305 efu), New Haven (382 efu), Atlantic City – Georgia (125 efu), Bartram (175 efu), Montgomery Avenue (120 efu), Annapolis Avenue (130 efu), Missouri Avenue (122 efu), North Carolina Avenue (120 efu) e Pennsylvania Avenue (440 efu). Condado de Cape May: North Wildwood – 2nd Avenue e JFK (120 efu) e Ocean City – North (120 efu), Surf (120 efu) e Park (120 efu).