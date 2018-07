Índice alto de bactérias fecha praias em NJ

As autoridades testam a água para “enterococos”, ou seja, bactérias encontradas nas fezes da maioria dos animais, especialmente gansos e gaivotas

Uma praia ao longo do rio Toms, no Condado de Ocean, foi fechada e outras duas baías estão em observação, após testes terem revelado níveis elevados de bactérias. Os testes realizados em Beachwood Beach, também no Condado de Ocean, mostraram resultados mais altos que os aceitáveis na segunda-feira (23) que na terça-feira (24), fazendo com que a Secretaria Estadual de Proteção Ambiental (DEP) fechasse a praia ao banho. As duas praias ficam localizadas na baía em Long Beach Island: Barnegat Light e Long Beach Township.

Ambas as praias mostraram resultados de testes elevados a partir de amostras colhidas na quarta-feira (25). Se as praias tiverem um segundo dia consecutivo de índices altos, também sofreriam fechamento.

As autoridades testam a água para “enterococos”, ou seja, bactérias encontradas nas fezes da maioria dos animais, especialmente gansos e gaivotas, segundo o porta-voz da DEP, Larry Hajna. Se a quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC) for superior a 104 por 100 mililitros de água, essa praia é considerada no padrão de banho. Os enterococos podem entrar na água depois de fortes tempestades ou chuva. A princípio, os enterococos não são necessariamente prejudiciais, mas são indícios de outras bactérias e patógenos que podem deixar as pessoas doentes, disse o porta-voz.

“Todas as praias que estão fechadas são testadas até que atinjam os padrões de banho”, acrescentou Hajna.

O teste em Beachwood Beach acusou 150 UFCs, ou seja, 46 unidades acima do padrão aceitável, mas abaixo do teste de segunda-feira (23), que mostrou 240 UFCs para toda a praia. Esta é a sétima vez desde 14 de maio que a praia apresenta um nível de CFU acima dos padrões aceitáveis. A área teve que ser fechada em ocasiões separadas em maio e junho, de acordo com o DEP. Hajna explicou que leva um pouco mais de tempo para que a água circule e “lave” as bactérias nas áreas de baía e rio, como em Beachwood.