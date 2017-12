Índice de aprovação de Trump continua a despencar

Pesquisa revela que 32% dos entrevistados estão satisfeitos com a atuação do Presidente

O nível de aprovação do Presidente Donald Trump continua a cair e a maioria dos americanos acredita que os membros veteranos da administração atual definitivamente ou possivelmente tiveram contatos inapropriados com a Rússia durante as eleições de 2016. O cenário atual foi revelado pela mais recente pesquisa de opinião do Pew Research Center, que também demonstrou que a maioria dos americanos acha que o promotor público especial Robert Mueller investigará com imparcialidade o escândalo russo.

Apenas 32% dos entrevistados entre 29 de novembro e 4 de dezembro aprovaram a forma com que Trump está liderando a presidência. O índice em outubro foi de 34% e em fevereiro era 39%; já considerados baixos para um presidente que acabava de assumir o cargo. Esse início baixo possa explicar porque, na série de análises feita pelo grupo Eurasia, a queda da popularidade de Trump desde que assumiu o comando do país era relativamente menor, se comparada com outros dirigentes cujos índices de aprovação despencaram. Justin Trudeau do Canadá, por exemplo, perdeu 13%, Theresa May do Reino Unidos perdeu 17% e Nicolás Maduro da Venezuela perdeu 32%.

A pesquisa do Pew também envolveu o ponto de vista de pessoas que não estão registradas para votar, assim como eleitores registrados. Entre somente os eleitores registrados, o nível de aprovação de Trump é de 34%. Ainda no estudo, 30% dos americanos acreditam firmemente que ocorreram contatos inapropriados com a Rússia e 29% acham que possivelmente isso tenha ocorrido. Já 18% pensam que provavelmente isso não tenha ocorrido e 12% acham com veemência que não aconteceu.

Com relação ao escândalo envolvendo a Rússia e a investigação de Mueller, as opiniões variam drasticamente conforme o partido. Dois terços daqueles que se identificam como republicanos ou são simpatizantes do partido acreditam que os contatos inapropriados com um regime hostil talvez ou nunca aconteceram, enquanto 82% dos democratas e seus simpatizantes pensam o oposto. Já 44% dos republicanos acham que Mueller investigará o caso com imparcialidade, em contraste com 68% dos democratas e independentes que pensam o contrário.