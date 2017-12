Índice de aprovação de Trump despenca novamente

O estudo realizado pela Monmouth University revelou que 32% aprovam a atuação do Presidente

O nível de aprovação do Presidente Donald Trump caiu para o recorde 32% na pesquisa de opinião mais recente realizada pela Monmouth University, na quarta-feira (13). Em contrapartida, 56% dos entrevistados responderam que desaprovam a atuação da administração atual.

Ao longo do ano, as pesquisa realizadas pela Monmouth variaram entre 39% e 43%. A maior queda foi verificada entre as mulheres; pois 24% delas disseram que aprovam a atuação de Trump, em contraste com 36% em setembro.

Patrick Murray, diretor do Instituto de Pesquisas da Monmouth University, disse que a baixa aprovação do Presidente está em sintonia com a derrota do Senador Roy Moore nas urnas, na terça-feira (12), no Alabama, e pode se tornar um problema para o Partido Republicano nas eleições de meio termo. Trump apoiou abertamente Moore na disputa pela vaga no Senado.

“Esse resultado não é bom para o Presidente, especialmente vindo depois da derrota do candidato apoiado por ele na disputa no Alabama”, disse Murray. “Os republicanos devem se preocupar com a possibilidade de serem arrastados em 2018 pelo peso da imagem negativa de Trump em 2017, caso essa tendência continue”.

O índice de aprovação verificado pela Monmouth é um dos mais baixos de Trump no cargo. A pesquisa recente realizada pela Harvard CAPS-Harris revelou que 41% dos entrevistados estão satisfeitos com o que o Presidente está fazendo; após cair por 3 meses seguidos.

A média dos resultados das pesquisas realizadas pela RealClear Politics revelaram que os índices de aprovação de Trump oscilaram entre 37.3% de aprovação e 57.8% de desaprovação.

A pesquisa da Monmouth University envolveu 806 adultos entre 10 a 12 de dezembro.