Indocumentada está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo

Com receio de ser deportada, Jeanette Vizguerra buscou refúgio no porão de uma igreja em Denver (CO)

No porão da igreja First Unitarian Society na cidade de Denver (CO), na noite de 14 de fevereiro, Jeanette Vizguerra, de 45 anos, juntou seus 3 filhos mais novos, colocou-lhes pijamas e perguntou-se talvez a questão mais difícil da vida dela: Ela deveria se apresentar as autoridades migratórias na manhã do dia 15 para uma visita agendada, arriscando ser deportada? Ou deveria permanecer na igreja, um dos poucos lugares onde agentes do Departamento de Imigração (ICE) ainda não entram; o equivalente a um confinamento que poderá durar meses ou anos.

Recentemente, Vizguerra foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do planeta pela influente revista Time. Sua história e saga foram escritas pela atriz e ativista América Ferrera, que relatou que o estilo de vida da imigrante contrasta com a retórica que o Presidente Donald Trump tem usado para descrever os indocumentados.

Jeanette entrou clandestinamente nos EUA em 1997 com o marido e uma filha de 6 anos de idade. Assim que chegou, trabalhou como limpadora de banheiros e líder sindicalista. O casal relatou que decidiu imigrar em busca de uma vida melhor. Além da filha de 26 anos, também indocumentada, eles tiveram Luna, de 12 anos, Roberto, de 10 anos, e Zury, de 6 anos, todos os três nascidos nos EUA.

“Nós viemos porque o meu marido, que trabalhava como motorista para uma companhia de ônibus; foi sequestrado três vezes quando dirigia um dos ônibus”, disse ela ao Democracy Now.

Ao longo de duas décadas, Vizguerra trabalhou em várias funções, incluindo faxineira, pintora de paredes e limpadora de banheiros. O esposo dela como motorista numa companhia de azulejos. Jeanette foi detida em 2009, acusada de não ter carteira de motorista ou seguro e dirigir um veículo com a placa vencida. Essas três acusações foram posteriormente canceladas, mas ela também foi acusada de inventar o número do Seguro Social numa aplicação para emprego, segundo a CNN. Ela assumiu a culpa com relação à acusação de “tentativa de posse de um instrumento forjado”.

Depois da condenação, Vizguerra recebeu ordem de deportação, mas o advogado dela pediu por 5 adiamentos da deportação, sendo o mais recente em dezembro de 2016, segundo o jornal New York Times. Quando ainda apelava para a saída voluntária, ela retornou ao México em 2012 quando a mãe dela adoeceu e faleceu antes que a filha chegasse ao país, então, Jeanette pagou um traficante para retornar aos EUA, mas foi detida por agentes na fronteira e presa por várias semanas. Ela alega que, mesmo tendo usado documentos falsos para trabalhar, contribuiu para a sociedade americana por 20 anos. A imigrante foi liberada, mas tinha que fazer visitas agendadas ao escritório do ICE, sendo a última em dezembro de 2016. Com medo de ser presa e deportada, Jeanette não compareceu à visita agendada para 15 de fevereiro e, então, refugiou-se em uma igreja.

Vizguerra disse que o Presidente Trump não é menos criminoso que ela. “Supostamente, eu sou uma criminosa porque dirigi sem carteira de motorista, porque eu tinha decalques vencidos no vidro do meu carro, porque eu tinha documentos falsos para trabalhar e pôr comida na mesa para os meus filhos”, comentou ao Democracy Now. “Entretanto, como devemos chamar você, Sr. Presidente Trump, quando tem sonegado impostos há vários anos, quando a forma a qual você vem agindo contrasta com os princípios da boa consciência?” Questionou ela.