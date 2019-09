Indocumentado comandava traficantes de drogas da prisão

José Lozano Leon, de 41 anos, liderou sua gangue do Centro Correcional do Nordeste de Ohio através de um telefone celular

Um imigrante indocumentado mexicano administrou uma enorme rede de contrabando de drogas de uma prisão em Ohio. Ele utilizava um telefone celular que foi jogado na penitenciária por um drone, segundo as autoridades.

José Lozano Leon, de 41 anos, liderou sua gangue do Centro Correcional do Nordeste de Ohio, onde cumpria 1 ano e 6 meses de prisão por ter retornado aos EUA após ser deportado em 2017, informou o Ministério Público Federal. Ele teria sido capaz de conversar com seus capangas graças a um telefone celular que os oficiais da Administração de Repressão às Drogas acreditam ter sido jogado na prisão de Youngstown (OH) por um drone, segundo o website Cleveland.com.

José era supostamente o chefe de pelo menos 9 membros de gangues que ajudaram a traficar fentanil em forma de comprimidos, heroína e cocaína vindos do México, informou a Promotoria Pública. As pílulas, que a gangue apelidou de “Skittles”, foram prensadas para se parecer com oxycodone. Ele estava entre as 10 pessoas acusadas de conspiração para distribuir substâncias citadas nas 17 acusações apresentadas na Corte Federal de Cleveland, na quinta-feira (26).

“O réu principal é acusado de dirigir uma organização internacional de narcotráfico a partir de uma cela de Ohio”, disse Justin Herdman, advogado dos EUA no Distrito Norte de Ohio.

“Ele chegou a este país ilegalmente e supostamente ganhava a vida vendendo os mesmos tipos de drogas que estão matando nossos amigos e vizinhos. Ele é um importador de dor e será processado de acordo”, informaram as autoridades.

Dois outros mexicanos estavam entre os acusados: Mario Hernandez Leon, de 31 anos, e Clemente Gutierrez Meraz, de 27 anos. Os outros eram todos da área de Cleveland: Lorne Franklin, de 45 anos, Belen Orozco Sigala, de 36 anos, Najee Amir Evans, de 28 anos, Troy Pinnock, de 47 anos, Damon Bybee, de 60 anos, e Montez Vanburen, de 38 anos.