Indocumentado confessa ter matado 2 prostitutas

Juan Carlos Hernandez Caseres enfrenta duas acusações de assassinato em 1º grau pela morte de Ann Farrin e Neidy Roche, em Miami (FL)

Um imigrante indocumentado de Honduras confessou ter matado duas prostitutas e jogado seus corpos nas ruas de Miami (FL), informou a polícia. Juan Carlos Hernandez Caseres, de 37 anos, enfrenta duas acusações de assassinato em primeiro grau pela morte de Ann Farrin, de 41 anos, e Neidy Roche, de 39 anos, após provas de DNA colhidas ​​por investigadores conectá-lo a ambos os assassinatos. As informações são do jornal The Miami Herald.

O corpo de Farrin foi encontrado na madrugada de quarta-feira (20), na 3000 Northwest 25th Avenue. Caseres admitiu à polícia que ele a pegou em seu carro para pagar por sexo, mas ficou “furioso” durante o ato e a socou na garganta e pescoço. Imagens de câmeras de vigilância na área mostram um homem saindo de um carro preto para desovar um corpo na calçada antes de ir embora.

O corpo de Roche foi encontrado três meses antes, em 2 de março, perto da Northwest 30th Avenue e Northwest 26th Street. Ela teve traumatismo craniano e foi encontrada na sarjeta da via. Os detetives notaram semelhanças nos assassinatos e, mais tarde, prenderam Juan Carlos, depois de colherem mostras de DNA deixadas na lata de um refrigerante que ele tomou e ligaram as provas forenses aos crimes, disse a polícia.

A polícia de Miami-Dade prendeu Hernandez na casa dele em Miami e, posteriormente, ele confessou os dois assassinatos, detalharam as autoridades.

Roche, que era moradora de rua e trabalhava como prostituta, foi sufocada, segundo um relatório de prisão. Imagens de vigilância da cena mostravam o suspeito estacionar um carro antes de sair e se agachar. O corpo de Roche foi encontrado em um pântano alguns minutos depois, de acordo com o relatório da prisão.

Hernandez foi detido e sem direito à fiança durante uma audiência, na segunda-feira (17). Os promotores disseram que pretendem pedir a pena de morte para o réu.

Detetives estão agora analisando outros casos não resolvidos na área para ver se Hernandez Caseres pode ter sido envolvido. O Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) emitiram uma ordem de prisão em nome de Juan Carlos, “natural de Honduras e indocumentado nos EUA”, disse o porta-voz Nestor Yglesias.

“O ICE está focado em identificar, prender e remover ameaças à segurança pública, como estrangeiros criminosos condenados e membros de gangues, assim como indivíduos que violaram as leis de imigração do nosso país”, acrescentou Yglesias em um comunicado.

Os parentes de Farrin informaram que o corpo dela será transportado de volta para Michigan. “Ela é uma filha, uma sobrinha e uma mãe que era amada”, dizia o comunicado. “Estamos tristes ao saber do que aconteceu e revoltados por saber que este homem não tinha consideração pela sua vida e a deixou ao lado da estrada do jeito que ele fez. Independentemente do estilo de vida que ela escolheu, ela não merecia isso e espero que ele seja afastado para que ele não possa prejudicar mais ninguém”.