Indocumentado é acusado de atropelar fatalmente criança

Jorge Rodriguez Saldana, de 30 anos, atropelou uma avó e 2 netos, causando a morte de um menino de 7 anos

Agentes federais do Serviço de Imigração e Fiscalização (ERO) prenderam um imigrante mexicano acusado pelo Departamento de Polícia de Egg Harbor (EHPD) de atropelar fatalmente um pedestre quando dirigia sem carteira de motorista. A violação é considerada crime de 3º grau e ocorreu na quinta-feira (11).

Jorge Rodriguez Saldana, 30 anos, estava dirigindo um veículo quando atropelou uma avó e seus 2 netos, matando a criança de 7 anos e ferindo gravemente a idosa.

Ele foi liberado da prisão após o incidente, pois o departamento de polícia no Condado de Atlantic County não informou o Departamento de Imigração (ICE) sobre o caso. No sábado (13), Saldana foi preso por agentes do ICE da jurisdição de Newark (NJ). A prisão ocorreu na cidade de Horsham (PA), por violações das leis de imigração, pois ele estava ilegalmente nos EUA.

“Infelizmente, este é outro exemplo que tornam aparentes as preocupações significativas de segurança pública que a diretriz da Procuradoria Pública de New Jersey, que limita a cooperação da polícia local com ICE, provoca”, disse John Tsoukaris, diretor do escritório do ICE-ERO em Newark. “Se não fosse pelos persistentes, corajosos e diligentes esforços do ICE-ERO para rastreá-lo, este indivíduo poderia ter fugido. Continuaremos a fazer da segurança pública a nossa maior prioridade, apesar das políticas estatais perigosas”.