Indocumentado é acusado de matar 4 pessoas

Wilbur Martinez Guzman é suspeito de ter matado a tiros um casal de idosos e 2 mulheres em Nevada

Um homem suspeito de viver clandestinamente nos EUA matou 4 pessoas em Nevada neste mês, disseram autoridades. O réu Wilbur Martinez Guzman foi preso no sábado (19) em Carson City por posse de propriedade roubada, roubo e burlar as leis imigração. Entretanto, as autoridades esperam apresentar acusações de assassinato contra ele nos próximos dias.

“Nesta fase da investigação, nos sentimos confiantes de que temos a evidência que o ligará a todos os quatro homicídios”, disse o xerife do Condado de Washoe, Darin Balaam, aos repórteres durante uma coletiva de imprensa no domingo (20).

O jovem de 19 anos, que vive na região há cerca de um ano, é suspeito de ter morto um casal de idosos em Reno e duas mulheres em Ranchos em Gardnerville.

Na segunda-feira (21), o Presidente Donald Trump citou o caso usando os homicídios como motivos para a construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México.

“Quatro pessoas em Nevada foram violentamente roubadas e mortas por um imigrante ilegal que não deveria estar em nosso país”, postou Trump no Twitter. “Precisamos de um muro poderoso!”

Não está claro ainda de onde Guzman é originalmente ou há quanto tempo ele vive nos EUA.