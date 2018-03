Indocumentado foge da cena após atropelamento fatal

Agentes do ICE tiveram o pedido de prisão de Ivan Zamarripa Castañeda recusado pela polícia local

Um motorista identificado como Ivan Zamarripa Castañeda, de 26 anos, foi preso no Colorado por supostamente ter fugido de um atropelamento fatal, informou o Departamento de Polícia de Denver. Apesar do pedido feito pelos agentes do Departamento de Imigração (ICE), o Departamento do Xerife de Denver se recusou a deter o imigrante indocumentado, que foi preso no domingo (4) pelo envolvimento no atropelamento que deixou uma vítima fatal.

A batida entre um caminhão leve e uma caminhonete na Interstate 70 causou a morte do motorista do caminhão e provocou um incêndio que fechou a rodovia em ambos os sentidos durante várias horas. Os agentes do ICE pediram à polícia que mantivessem detido o motorista da caminhonete, Ivan, para que ele pudesse ser transferido de custódia. Entretanto, o Departamento de Polícia de Denver parou de acatar os pedidos do ICE desde 2014, publicou o canal de TV Fox 31.

Castañeda, que teria fugido do local do acidente, poderá evitar a deportação caso pague a fiança estipulada em US$ 25 mil, liberando-o até à próxima audiência. Após saber que o réu estava em situação migratória irregular nos EUA, o ICE emitiu uma ordem de prisão para deportá-lo ao México. O Departamento do Xerife de Denver citou a 4ª Emenda Constitucional como motivo para não acatar o pedido. Ao invés disso, a polícia informou que acataria o pedido, desde que ele fosse emitido por um juiz federal, algo que o ICE alega não ter recursos para adquirir.

“Um dos problemas é que nós detemos entre 34 mil a 40 mil pessoas diariamente”, detalhou Carl Rusnok, porta-voz do ICE. “Nós emitimos ordens de prisão para milhares de pessoas. Conseguir ordens federais de prisão para cada um desses indivíduos consumiria tempo demais e é algo que nós não temos recursos”.

Na quarta-feira (7), Castañeda ainda deveria ser formalmente acusado. O porta-voz da Promotoria Pública do Distrito de Denver explicou que o objetivo é que o réu cumpra a pena antes de ser deportado, caso seja considerado culpado.