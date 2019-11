Indocumentado foge dos EUA para evitar prisão em acidente fatal

Alejandro Maldonado Hernandez é acusado de homicídio culposo em 2º grau, agressão criminosa no 3º grau e por dirigir com imprudência

Em 12 de julho, os agentes do escritório do xerife do Condado de Washington, em Portland, Oregon, relataram que responderam a um acidente de carro envolvendo Alejandro Maldonado Hernandez e o casal Patrick e Janace Ator, que estavam trafegando em outro veículo. Hernandez, que vivia de forma irregular nos EUA e supostamente o responsável pelo acidente, foi transportado para o hospital local com apenas ferimentos leves. Já Patrick foi levado ao hospital com ferimentos graves, enquanto sua esposa, Janace, faleceu devido a gravidade dos ferimentos sofridos no acidente.

Na ocasião, Hernandez foi preso pelas autoridades locais no mesmo dia e levado para a Penitenciária do Condado de Washington por acusações de homicídio culposo em 2º grau, agressão criminosa no 3º grau e por dirigir com imprudência. Em 16 de julho, os agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) descobriram Hernandez enquanto ele estava detido e emitiram um mandado de prisão. Em 8 de agosto, a Penitenciária não acatou o mandado expedido pelo ICE e Hernandez foi liberado.

De acordo com a lei federal, o ICE tem autoridade de estabelecer parceria com a polícia nos casos que envolvem indivíduos presos por acusações criminais e que o órgão suspeite que os estrangeiros sejam passíveis de deportação. O boletim de ocorrências determina que as penitenciárias notifiquem as autoridades migratórias antes da liberação de um detento. No entanto, nos EUA, várias jurisdições se recusam a acatar os mandados de prisão do ICE e, em vez disso, optam por liberar os estrangeiros.

Quando as autoridades policiais não acatam os mandados de prisão e liberam um estrangeiro acusado ou condenado por crimes, isso afeta negativamente a segurança pública, alegou o ICE.

“A decisão de não acatar os mandados de prisão emitidos e de não reter pessoas perigosas até a ICE chegar para buscá-las é cara”, disse Nathalie Asher, diretora do ICE na jurisdição de Seattle (Wash.). “Não há nada que impeça as autoridades policiais locais de fazer um simples telefonema para notificar o ICE de que um estrangeiro criminoso está sendo libertado. A decisão de continuar a citar leis santuário equivocadas que permitem que criminosos perigosos voltem às ruas e, muitas vezes, a oportunidade de fugir da acusação é irresponsável e compromete a segurança pública”.

Conforme um comunicado emitido pelo escritório do xerife do Condado de Washington, os agentes do ICE descobriram em 27 de agosto que Hernandez fugiu para o México para evitar ser julgado nos EUA.

As autoridades migratórias defendem ser mais seguro para todos se o ICE deter um estrangeiro no ambiente controlado de outra autoridade, em vez de efetuar batidas em residências, locais de trabalho ou outra área pública. Prender um criminoso na privacidade de uma penitenciária é sempre a melhor opção.

“É um verdadeiro tapa na cara das vítimas, amigos e familiares quando estrangeiros criminosos, neste caso, um homem que causou a morte de uma mulher e ferimentos graves ao marido, são libertados na comunidade devido às políticas santuários perigosas”, acrescentou Asher. “Quantas vidas precisam ser perdidas antes que os políticos se preocupem mais com a segurança pública do que com suas próprias agendas políticas?”

Hernandez permanece foragido da justiça dos EUA. As autoridades migratórias alertam a população em geral para não tentar prender nenhum indivíduo. As denúncias podem ser feitas através da hotline: 1-866-DHS-2-ICE.