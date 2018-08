Indocumentado pega ônibus para Seattle e termina preso pelo ICE

Alfredo Flores, de 36 anos, morador em Queens (NY), embarcou num ônibus com destino a Seattle (Wash.) e terminou direto sob a custódia de agentes do Departamento de Imigração (ICE) na fronteira com o Canadá. A viagem que cruzaria o país resultou em 23 dias de detenção depois que o veículo inesperadamente cruzou a fronteira na divisa com Buffalo, em julho.

“Ir ao Canadá não era algo que eu estava esperando”, disse Alfredo, um imigrante indocumentado e pai de 3 filhos. “Eu realmente me senti desapontado porque já utilizei os ônibus da Greyhound antes e nada deste tipo jamais aconteceu”.

O drama de Flores começou em 15 de julho quando ele deixou a esposa e os 3 filhos em Jackson Heights (NY) para o que deveria ser um trabalho na construção durante 1 mês em companhia do irmão dele em Seattle. Essa foi a primeira viagem de Alfredo para Seattle e ele não tinha motivos para pensar que entraria no Canadá, pois o irmão dele já havia feito a mesma viagem antes e nunca cruzou a fronteira.

Um mapa da rota no website da Greyhound mostra o ônibus rumando no sentido oeste através da Pensilvânia, passando por Chicago e outros estados do norte, muito abaixo da fronteira com o Canadá. Flores recorda-se de ter visto placas indicando a fronteira ao norte, mas não se preocupou, mas, quando percebeu que o ônibus havia entrado no Canadá, era tarde demais. “Eu fiquei com medo, entretanto, não havia nada que podia fazer”, disse ele durante uma coletiva de imprensa em Jackson Heights, na segunda-feira (13).

Ele não portava um passaporte quando foi abordado pelos patrulheiros canadenses. Tudo que tinha com ele era uma carteira de motorista dos EUA e outra mexicana. Os canadenses imediatamente o entregaram aos agentes do ICE. A esposa de Alfredo, Wendy Valverde, de 33 anos, relatou que caiu em prantos quando soube que o marido estava sob a custódia federal. “Eu me senti muito perdida. Eu não sabia o que fazer”, disse ela, que é cidadã norte-americana naturalizada.

Flores, que imigrou aos EUA há 10 anos, não tinha ordem de deportação. Ele relatou que a única vez em que foi preso ocorreu quando abriu uma porta de emergência numa estação do metrô. Ele deverá retornar ao tribunal para audiência preliminar na terça-feira (21).