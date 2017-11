Indocumentado preso pelo ICE é acusado de molestar 4 crianças

Victor Garcia Fuentes estava em processo de deportação quando foi denunciado pelas vítimas

O imigrante indocumentado Victor Garcia Fuentes, que está em processo de deportação, foi recentemente acusado de ter abusado sexualmente de 4 crianças na região metropolitana de Omaha (Neb.). Além disso, ele é acusado de tentar intimidar as supostas vítimas mesmo preso na penitenciária. As informações são do canal de TV 6 News.

Fuentes está detido na Penitenciária do Condado de Douglas e agora enfrenta 4 acusações de estupro de menores. O promotor público do Condado de Douglas, Don Kleine, detalhou que “3 das acusações envolvem contato físico e 1 delas penetração, portanto, são bastante graves”.

Kleine acrescentou que as idades das crianças variam de 5 a 12 anos. As vítimas alegam que sofreram os abusos ao longo de vários anos. As acusações foram feitas em setembro desse ano.

Os documentos apresentados no tribunal revelam que o réu “nega ter qualquer conhecimento dos incidentes ou sequer conhecer as vítimas”. Quando as crianças denunciaram os crimes, Fuentes já estava detido na Penitenciária do Condado de Douglas devido ao processo de deportação. O Departamento de Polícia de Omaha disse ter gravações feitas cela nas quais Victor conversou com um homem e uma mulher e pede a ajuda deles para contatar as famílias das vítimas. A mulher no telefone o alerta que a ligação está sendo gravada, então, Fuentes a informa que a enviaria uma carta. Isso fez com que os investigadores fossem até à cela e a vasculhassem.

“Há sempre preocupação com as vítimas, as famílias das vítimas e a possibilidade de que alguém tente intimidar as vítimas; intimidar as testemunhas para tentar que elas não colaborem e testemunhem”, disse Kleine.

Os investigadores acrescentaram a existência de outra gravação na qual Fuentes conversa com a mesma mulher desconhecida e a pede que vá à casa dele e pegue um telefone celular escondido atrás de uma cômoda.

Victor comparecerá à audiência na segunda-feira (27). Caso seja considerado culpado, ele cumprirá a pena nos EUA antes de ser deportado do país.