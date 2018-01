Indocumentado que ajudou no pós Sandy luta contra a deportação

Harry Pangemanan atuou na reconstrução de mais de 200 casas e recebeu o 2018 Dr. Martin Luther King Jr. Humanitarian Award

Na manhã de sexta-feira (26), o Governador Phil Murphy encontrou-se com Harry Pangemanan, o imigrante indonésio indocumentado que buscou refúgio dos agentes do Departamento de Imigração (ICE) na Igreja Reformada de Highland Park. Murphy e o Deputado Frank Pallone adiantaram que tentarão conseguir a suspensão da ordem de deportação de Harry, que vive nos EUA desde 1993.

Desde 2012, Pangemanan tem liderado um grupo de voluntários que reconstruíram mais de 200 casas nos condados de Monmouth e Ocean arrasados pelo furacão Sandy. Ele foi recipiente do 2018 Dr. Martin Luther King Jr. Humanitarian Award da Comissão de Relações Humanas de Highland Park, na segunda-feira (15), pelos esforços comunitários. O salário é pago por um grupo da igreja que lidera os projetos de reconstrução.

“Eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado arduamente pela minha família”, disse ele ao jornal Asbury Park. “Eu não dependo de ninguém”.

“Em muitas das casas em que ele trabalhou, no gramado dessas casas, haviam cartazes grandes de apoio ao Donald Trump e ainda assim ele estava reconstruindo essas casas para que as famílias de New Jersey retornassem”, disse o Reverendo Seth Kaper Dale, líder religioso de Pangemanan.

Harry, um cristão, relatou que deixou seu país de maioria muçulmana devido à perseguição religiosa e que ele correria riscos, caso fosse forçado a retornar. Em maio de 2017, o governador cristão de Jakarta foi sentenciado a 2 anos de prisão por supostamente blasfemar contra o Alcorão. O caso de Harry foi abraçado por ativistas como Ben Wikler, diretor do MoveOn Washington.

Pangemanan foi homenageado na semana passada pelo Borough de Highland Park por reconstruir centenas de casas ao logo do litoral de New Jersey destruídas pela super tempestade Sandy. Agora, ele se esconde numa igreja dos agentes do ICE que tentam deportá-lo. Ele estava saindo de carro em casa para levar a filha mais velha ao Metuchen High School quando viu um jipe SUV parado do lado de fora. Ele parou o carro, abriu a porta e correu para dentro de casa. Ele então ligou para a filha e disse-lhe: “Caminhe até a escola porque eu não confio nesse jipe parado atrás da gente”. Posteriormente, ele telefonou para Seth que o pegou e levou para a igreja. O Reverendo retornou à casa de Harry em Highland Park e filmou agentes do ICE baterem na porta da frente.

A popularidade de Pangemanan ao receber o prêmio Martin Luther King Jr. pode ter atraído a atenção dos agentes do ICE. O jornal Washington Posto publicou uma matéria relatando a prisão de diversos ativistas defensores dos direitos dos imigrantes espalhados pelo país.