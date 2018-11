Indocumentado que atropelou criança foi deportado 15 vezes

As autoridades informaram que Constantino Banda Acosta reentrou inúmeras vezes nos EUA depois de ter sido deportado

Na quarta-feira (14), um imigrante intoxicado que atropelou e feriu seriamente um menino em South Bay (CA) compareceu à audiência preliminar por ter violado as leis migratórias. O mexicano Constantino Banda Acosta já foi deportado dos EUA pelo menos 15 vezes. Ele está detido desde março por ter entrado clandestinamente no país diversas vezes.

Constantino foi entregue às autoridades federais depois que as acusações de atropelamento, ocorrido em 2017, que pesavam contra ele foram suspensas. Ele foi acusado de ter provocado o acidente em 6 de maio de 2017, em San Ysidro , que feriu gravemente Lennox Lake, incluindo traumatismo craniano. Inicialmente, ele foi acusado de dirigir alcoolizado e fugir do local do acidente. As autoridades relataram que Acosta não obedeceu um sinal de parada obrigatória na Dairy Mart Road e chocou a caminhonete dele contra o carro da família de Lake quando voltavam para casa de uma viagem à Disneylândia.

O imigrante teria fugido do local do acidente, mas foi detido 2 milhas (3.2 km) depois que patrulheiros da fronteira viram o carro dele danificado e estacionado numa rua, informou a polícia. O agente Michael Muniz, do Departamento de Polícia de San Diego testemunhou na primeira audiência que o nível de álcool no sangue de Constantino era de 0.151 e 0.152.

Após a votação do corpo de jurados ter empatado, um juiz cancelou as acusações contra o réu em março, alegando a inexistência de evidências que comprovem quem estava no volante no momento do acidente. Os advogados de defesa dele alegaram que outro indivíduo, Jorge Adame Ariza, estaria dirigindo o veículo depois de passar a noite bebendo com Constantino.

Jorge relatou que Constantino envolveu-se numa briga com outro homem do lado de fora do restaurante Chula Vista antes do acidente. Durante a audiência preliminar, Adame disse que ele pegou Banda, mas, posteriormente, trocou de assento com o amigo antes do acidente.