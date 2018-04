Indocumentado que lutava contra a deportação retornou ao Brasil

Elvecio Viana imigrou aos EUA em 1990 e tentava a regularização do status no país através da filha que se tornou cidadã americana

Após viver durante quase 3 décadas nos EUA, na semana passada Elvecio Viana, de 65 anos, foi obrigado a retornar ao Brasil. Ele é natural de Divino das Laranjeiras (MG), imigrou em 1990 e desde então trabalhava como motorista de uma fábrica de armários de cozinha na região de Nashua (NH). O drama vivido por ele começou depois que a filha, Cristina Viana, casada com um cidadão americano e mãe de 2 meninas, aplicou para a legalização do status do pai. Assim que foi iniciado o processo de legalização, Elvecio foi informado pelas autoridades migratórias que teria até o final de abril para sair do país. Até então, ele viveu durante vários anos renovando periodicamente o visto temporário de trabalho. O brasileiro não possuía antecedentes criminais.

Durante a luta para permanecer nos EUA, um juiz havia acatado um recurso apresentado pelo advogado Robert McDaniel para conceder mais tempo ao brasileiro até que o caso fosse julgado. Entretanto, no fim da semana passada, Viana e seus familiares foram informados pelas autoridades que ele teria que retornar ao Brasil. O advogado frisou que deportações “expressas” como a dele tornaram-se cada vez mais frequentes desde que a administração Trump assumiu o comando do país.

. Entenda o caso:

Elvecio residiu nos EUA durante 27 anos e conseguiu uma ordem temporária de permanência junto à Corte Federal horas antes de embarcar no voo. A Corte de Apelações do 1º Circuito em Boston, Massachusetts, determinou que precisava de mais tempo para rever o caso dele, que residia em Nashua (NH). O advogado detalhou que o brasileiro entrou nos EUA há 27 anos com um visto de turista. Recentemente, ele aplicou para a residência legal permanente, entretanto, em 5 de março, ele foi contatado pelo Departamento de Imigração (ICE) e detido. Na ocasião, Elvécio foi instruído a comprar uma passagem aérea somente de ida e sair do país em 29 dias.

Viana acionou judicialmente a ordem de deportação e o Departamento de Justiça (DOJ) rejeitou a apelação. Na segunda-feira (2), um juiz federal desconsiderou a decisão do DOJ e, então, o advogado dele apelou rapidamente. A ordem temporária de permanência foi concedida na terça-feira (3), ou seja, 14 horas antes de o brasileiro ter que estar no aeroporto para o embarque de volta ao Brasil, um país o qual ele não visitava há quase 3 décadas. McDaniel disse que continuará trabalhando no caso; na tentativa de reverter a deportação de seu cliente.