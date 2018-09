Indocumentado que matou jogador do Colts pega 16 anos de prisão

Manuel Orrego Savala estava intoxicado e atropelou fatalmente Edwin Jackson e o motorista do Uber Jeffrey Monroe

Na sexta-feira (21), o guatemalteco Manuel Orrego Savala, de 37 anos, foi sentenciado a 16 anos de detenção por dirigir bêbado e atropelar fatalmente o jogador Edwin Jackson, do time Indianápolis Colts, e o motorista do Uber quer o transportava. O réu assumiu a culpa em julho por conduzir um veículo com o índice acima de 0.15 de álcool no sangue, provocando mortes. A pena foi a mais alta possível como resultado do acordo judicial.

Os investigadores relataram que Savala tinha 0.19 de álcool no sangue, quase 2 ½ o limite legal na Indiana, quando a caminhonete F-150 atropelou Jackson e Jeffrey Monroe, em 4 de fevereiro, na rodovia 70 em Indianápolis. Monroe, morador em Avon (Ind.), parou no acostamento quando Edwin, de 26 anos, sentiu-se mal. Ambos estava do lado de fora do carro do motorista quando Savala os atropelou.

As autoridades detalharam que Manuel caminhava da cena do acidente, quando foi detido por um patrulheiro. Conforme o acordo judicial, os promotores públicos cancelaram as duas acusações de fugir do local do acidente. Um juiz do Condado de Marion sentenciou o réu, após ouvir os testemunhos emocionados da viúva do motorista, Deborah Monroe, e da mãe do jogador. A viúva disse a Savala que aquele atropelamento matou o “grande amor da minha vida” e destruiu os planos de aposentadoria que incluíam viajar e realizar o sonho da vítima de conhecer a Grande Muralha da China.

“Eu e minha família estamos cumprindo uma pena perpétua por causa de você”, disse ela, olhando diretamente para o réu, que manteve a cabeça baixa durante a maior parte da audiência. “Você é um bêbado, mentiroso, assassino e covarde”, acrescentou.

Mary Ellen Powell Jackson detalhou que estava se preparando para ir à igreja no domingo quando soube que o filho havia morrido através de um telefonema. “Os nossos corações foram partidos e sempre perguntamos, por que o Edwin?” Descrevendo-o como um atleta bonito, esforçado e um filho bom, obediente e que tinha um “coração de ouro”.

Savala havia sido deportado em 2007 e 2009. As autoridades federais, através do promotor público Jeremy Johnson, disseram que ele reentrou clandestinamente nos EUA e poderá ser condenado a até 10 anos de prisão por isso. “Eu estou satisfeito que ele era um imigrante ilegal, pois o nosso governo federal o dará mais 10 anos. Então, ele passará 26 anos na prisão por aquilo que fez”, disse Johnson.