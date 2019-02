Indocumentado, Rapper 21 Savage é preso pelo ICE

O artista, cujo nome verdadeiro é Sha Yaa Bin Abraham Joseph, foi detido na manhã de domingo (3)

O rapper 21 Savage, morador em Atlanta (GA), é natural do Reino Unido e vivia nos EUA com o visto de turista vencido, informou o Departamento de Imigração (ICE), no domingo (3). O comunicado foi feito depois da prisão do artista.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Sha Yaa Bin Abraham Joseph, foi detido na manhã de domingo e foi considerado “cidadão britânico presente ilegalmente”, detalhou o porta-voz Brian Cox ao Atlanta Journal Constitution. 21 Savage teria entrado nos Estados Unidos portando um visto de 1 ano em julho de 2005, mas permaneceu no país depois que ele venceu, conforme o ICE. O músico de 26 anos foi preso em 2014 devido à acusações envolvendo drogas. Ele está agora em processo de deportação perante aos tribunais federais de imigração, informou o jornal.

O rapper comparecerá perante um juiz de imigração, que determinará o que será feito posteriormente.

O Artista, que recentemente já colaborou em canções com Cardi B, Post Malone e J. Cole, apresentou-se na quinta-feira (31) no State Farm Arena em Atlanta no Super Bowl Music Fest, ao lado de Migos, Ludacris, T.I. e Young Jeezy.

. Advogado responde:

O advogado do rapper criticou o ICE, dizendo que a prisão dele uma “violação da lei civil” com o objetivo único de “puni-lo desnecessariamente e tentar intimidá-lo”. Na segunda-feira (4), Charles H. Kuck disse que o cliente dele nunca escondeu o status migratório das autoridades. O artista teria uma aplicação pendente para o visto U, destinado às pessoas que são vítimas de crimes e colaboram com as autoridades. Ele aplicou em 2017 e informou ao Departamento de Segurança Nacional (DHS) a história dele, disse Kuck.

Ele nasceu em Newham, subúrbio de Londres, e mudou-se com a mãe, Heather Carmillia Joseph, para Atlanta (GA) aos 12 anos de idade, após o divórcio dos pais. O rapper tem 4 irmãos e 6 irmãs, sendo que um deles morreu baleado durante uma transação envolvendo drogas. No 7º ano escolar, 21 Savage foi banido permanentemente de qualquer escola no Distrito Escolar do Condado de DeKalb por posse ilegal de arma. Isso fez com que ele estudasse na região metropolitana de Atlanta, antes de ser enviado a um centro de detenção juvenil. Depois de liberado, ele completou o 8º ano através de um programa alternativo antes de terminar o semestre no Ensino Médio (High school), abandonando a escola no primeiro ano.

Após sair da escola, o artista juntou-se à uma gangue de rua afiliada aos Bloods e tornou-se traficante de drogas em tempo integral, principalmente vendendo maconha. Além disso, ele participava de outros crimes, como furtos e roubo de carros, mas, apesar disso, somente foi preso uma vez depois que contrabando foi encontrado num carro que estava dirigindo. Ao completar 21 anos, o rapper foi alvejado 6 vezes por membros de uma quadrilha de rua rival e o irmão dele, “Tay-Man” Abraham Joseph foi morto durante uma tentativa de roubo.

Após a morte de um amigo dele na ocasião do 21º aniversário, ele ingressou no mundo do rap, sendo patrocinado pelo tio desse amigo morto, dando-lhe dinheiro para alugar horários em estúdios em 2013. Em 12 de novembro de 2014, a canção “Picky”, produzida pelo DJ Plugg, foi divulgada. Posteriormente, ela foi incluída no álbum de estreia “The Slaughter Tape”, lançado em 25 de maio de 2015. Essa estreia fez com que 21 Savage fosse considerado um “Herói do submundo em Atlanta”.