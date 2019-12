Indocumentado salva “cadeirante” de prédio em chamas na Espanha

Gorgui Lamine Sow, de 20 anos, subiu pela varanda do prédio e entrou no apartamento na cidade de Denia, Espanha

Um imigrante indocumentado natural do Senegal salvou um deficiente físico que estava no 2º andar de um prédio em chamas. Agora, as autoridades espanholas estão avaliando conceder ao herói a residência legal permanente. O ambulante Gorgui Lamine Sow, que saiu do Senegal em setembro de 2017, relatou que caminhava pelas ruas da cidade litorânea de Denia, na sexta-feira (6), quando ele escutou gritos vindos de uma multidão próxima. Ele correu em direção ao local e viu fumaça saindo da janela do segundo andar de um apartamento.

“Eles (multidão) me disseram que havia um homem preso no interior do apartamento”, relatou Sow. “Eu sequer pensei nisso. Eu simplesmente deixei as minhas coisas no chão e comecei a escalar”.

O jovem de 20 anos subiu pela varanda do prédio e entrou no apartamento pela janela. Ele pôs o residente, identificado como Alex Caudeli Webster, de 39 anos, sobre o ombro dele e o carregou através de uma escada montada por vizinhos.

“Ele me agarrou como eu se fosse um saco de arroz e realmente aguentou a pior parte, pois, além de não poder caminhar, eu tenho problemas nas pernas, sofro de vertigem e não consegui me segurar”, relatou Webster.

Entretanto, após ter certeza que Webster estava bem, Gorgui fugiu do local, pois tinha receio que as equipes de emergência confiscassem as joias que ele vende nas ruas para sustentar a namorada e a filha de 7 meses do casal.

“Se a polícia me visse, eles confiscariam os meus bens”, disse Sow. “Se eles os tirassem (mercadorias) de mim, nós não comeríamos amanhã”.

Mas, a estória da bravura do indocumentado espalhou rapidamente por toda a Espanha e, em consequência disso, as autoridades locais estão pedindo aos órgãos federais para conceder-lhe a residência legal permanente. Uma fonte do Governo em Valência conformou que o caso do imigrante está sendo revisado.

A coragem de Sow também serviu como resposta à retórica usada pelo partido espanhol de extrema direita Vox. Tal partido ocupa 52 nos 350 assentos que constituem o Parlamento Espanhol, depois de ter conquistado 28 assentos nas eleições do país em novembro.

“Se o Gorgui não tivesse transportado o Alex até um lugar seguro como ele fez, então, o Alex não teria sobrevivido”, disse Roberta Etter, vizinha do deficiente físico. “O Gorgui literalmente salvou a vida dele”.

Desde então, Webster deu de presente a Sow e a filha dele uma camiseta do Super-Homem como forma de agradecimento.

“Eu simplesmente feliz que o homem esteja bem”, concluiu Sow.