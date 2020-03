Indocumentados não serão beneficiados por pacote de incentivos do governo

Portadores de ITIN Number não serão beneficiados

Portadores de ITIN Number (Individual Taxpayer Identification Number) não receberão os cheques que serão enviados pelo governo para aliviar os efeitos da crise criada pela pandemia do coronavírus. O benefício será concedido apenas a portadores do número de Social Security. As informações são da CNN.

O pacote denominado Stimulus Package ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o que deve acontecer nesta sexta-feira (27), e depois sancionado pelo presidente Donald Trump. Números mais recentes mostram que mais de quatro milhões de imigrantes indocumentados pagaram $4.35 bilhões em impostos.

O pacote de medidas no valor de $2 trilhões é um estímulo à economia em resposta aos prejuízos causados pela pandemia da COVID-19. “É um investimento de guerra para a nossa nação”, disse o senador Mitch McConnell.

O acordo vai disponibilizar recursos para uma ampla gama de necessidades, desde cheques de $1,200 para indivíduos que recebem até $75 mil por ano até centenas de bilhões para as pequenas, médias e grandes empresas impactadas pela pandemia.

Segundo o Institute on Taxation and Economy Policy, mesmo que o imigrante indocumentado pague os impostos usando o ITIN ele não será beneficiado.

“Não beneficiar os trabalhadores indocumentados vai ser desastroso para eles e suas famílias e vai ter um impacto muito grande na economia”, opina Tim Breene, CEO da World Relief, ONG que atende refugiados e imigrantes nos EUA.

Os indocumentados que pagam impostos também foram excluídos de benefícios na crise de 2008. Em consequência disso, o índice de desemprego entre os imigrantes chegou a 8%.

O ITIN foi criado pelo IRS em 1996 para indivíduos que não possuíam Social Security – documento concedido a quem está legalizado no País – declararam seus impostos. O IRS sempre ressaltou que não troca informações com o Departamento de Homeland Security, para preservar a identidade dos imigrantes indocumentados. As informações são do AcheiUsa.