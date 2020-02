Indocumentados não serão presos por dirigir sem carteira em Cambridge (MA)

Conforme a lei municipal, os policiais são instruídos a não prender imigrantes indocumentados encontrados dirigindo sem licença

Os imigrantes indocumentados que residem em Cambridge (MA) não serão presos por dirigir sem carteira de motorista, graças a uma nova lei. De acordo com a lei aprovada pela cidade, os policiais são instruídos a não prender imigrantes indocumentados encontrados dirigindo sem licença. Em vez disso, eles são instruídos a emitir ordens de comparecimento aos tribunais (summonses) aos motoristas infratores.

“Precisamos proteger nossos membros da comunidade de um governo federal que está fora de controle”, disse o conselheiro da cidade de Cambridge, Quinton Zondervan. “Não há outras razões para a polícia prender alguém; dê a eles uma ordem de comparecimento ao tribunal, pois assim os mantém longe das garras do governo Trump”.

A polícia já havia sido aconselhada a seguir este protocolo há algum tempo, mas o Conselho Municipal votou por unanimidade para torná-lo uma lei, de acordo com o relatório de terça-feira (18). A lei não restringe a polícia de prender motoristas se eles tiverem violações adicionais além da falta de uma carteira de motorista. No entanto, ela impede a polícia de perguntar se um motorista é cidadão legal.

O Comitê Conjunto de Transportes da Assembleia Legislativa de Massachusetts apoiou um projeto de lei diferente no início de fevereiro, que permitiria aos imigrantes indocumentados obter a carteira de motorista do estado. Na quarta-feira (5), o prefeito de Boston, Marty Walsh, elogiou o apoio crescente através de uma postagem no Twitter.

Cambridge, que abriga a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), duas entidades de ensino de renome mundial, tornou-se uma cidade-santuário em 1985. As autoridades municipais se tornaram mais fortes com relação à adesão ao status desde que o Presidente Trump assumiu o cargo.

“No final do dia, temos que ter uma conversa real e entender que esses indivíduos que procuram asilo são pessoas”, disse o prefeito de Cambridge, Marc McGovern, durante entrevista ao programa de TV Fox News em 2019. “Eles não são carga”.

O Prefeito acrescentou que Trump impulsionou “o afastamento” com sua postura em relação à imigração.