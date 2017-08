Indocumentados têm menos tempo para defesa nos tribunais

Diretriz do Departamento de Justiça instrui juízes de imigração a concederem menos “continuações”

Quando Jonas de la Luz Jerônimo foi detidos por agentes federais na Carolina do Norte, o advogado dele sabia que precisava ter contato com a filha de 4 anos do cliente. Jerônimo, um imigrante indocumentado natural do México, tinha 4 violação de trânsito em seu histórico nos EUA, onde vive há mais de 10 anos. Para mantê-lo no país, a defesa deveria provar que a deportação dele faria com que a menina, cidadã americana, sofreria “dificuldades excepcionais e extremamente incomuns”. Entretanto, Jerônimo estava em meio à uma batalha judicial com a mãe da filha, que não permitiria nenhum contato do advogado dele com a criança.

“Nós não tínhamos nenhum acesso”, disse Jeremy NcKinney, chefe do escritório de advogados que representa Jerônimo. “Nós não podíamos preparar o caso”.

Jeffrey Widdison, advogado de defesa de Jerônimo na McKinney Immigration Law, tinha somente 39 dias para se preparar para a audiência. Então, ele fez um pedido comum, solicitando ao juiz o que é conhecido como “continuação” (Continuance), ou seja, um atraso de rotina nos procedimentos judiciais. A ação diminui um pouco a velocidade do sistema de justiça, mas ajuda ambos os lados a fazer o melhor no tribunal.

Três dias antes da audiência na segunda-feira (14), o juiz negou o pedido de continuação, dizendo a Widdison que ele precisava comparecer à Corte na segunda-feira. Rapidamente, o advogado contatou McKinney perguntando-lhe como ele poderia provar o sofrimento de uma criança que ele nunca conversou e documentos que ele nunca viu.

“Encontre qualquer material que puder sobre o efeito da separação sob essas circunstâncias, materiais publicados por especialistas, sinceramente, na internet”, respondeu McKinney ao colega. “Sem sombra de dúvidas será negado”.

Conforme as diretrizes da administração Trump, os advogados de imigração correm o risco de ter menos tempo para a preparação dos casos. Em 31 de julho, o Departamento de Justiça emitiu um memorando a todos os juízes de imigração nos EUA orientando-os para concederem menos “continuações”. Os atrasos concedidos quando multiplicados no sistema migratório de todo o país aumenta ainda mais o volume de casos acumulados. A carta da juíza chefe de imigração, MaryBeth Keller diz: “Os juízes de imigração não devem rotineiramente ou automaticamente conceder continuações a não ser que haja um bom motivo ou base clara na lei”.

A diretriz busca resolver o problema real nos tribunais de imigração: O imenso acúmulo de casos. Desde 2011, o número de casos pendentes dobrou para mais de 600 mil, frustrando advogados e fazendo com que os imigrantes esperem até 2 anos de incerteza para saberem seu destino, segundo o TRAC Immigration. Entre os anos ficais de 2006 a 2015, o a concessão de continuações aumentou 23%, segundo o Departamento de Justiça, exacerbando o tempo de espera.