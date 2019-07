Influenciadora brasileira no Instagram tem compras roubadas na FL

Mariana Saad é consultora de beleza e possui milhões de seguidores na rede social

A brasileira Mariana Saad, de 24 anos, influenciadora digital de beleza no Instagram, foi mais uma vítima de ladrões que agem principalmente durante o verão em Orlando (FL). Ela postou na página dela na rede social que parou, com alguns parentes, na lanchonete Icon Park e deixaram as compras no interior do veículo. Quando retornaram, eles encontraram os vidros do carro quebrados vários itens furtados, entre eles aparelhos celulares, computadores e outros artigos de valor.

“Nunca imaginei que isso pudesse acontecer em Orlando. É a primeira vez na vida que passo por isso”, postou Saad, que possui milhões de seguidores no Instagram. “Estou anestesiada. Perdemos muito dinheiro, muita coisa que tínhamos comprado. Não dá para acreditar”.

Especialmente durante o verão, o Consulado-Geral registra, com frequência, relatos de viajantes brasileiros que tiveram pertences e documentos furtados durante sua estada na Flórida. Em 2017, o Consulado tomou conhecimento de 245 furtos de turistas brasileiros. Em 2016, foram 269 furtos. As cidades com o maior número de casos são Miami, Orlando e Miami Beach. Boa parte dos furtos acontece em estacionamentos de shoppings, supermercados e restaurantes.

No entanto, os números de furtos registrados indicam que a incidência é pequena em face do volume absoluto de visitantes brasileiros na Flórida. Segundo dados do Visit Florida (organização de natureza público-privada vinculada ao governo estadual), o estado norte-americano recebeu 1.051 milhão de brasileiros em 2016. Dados de 2017 ainda não estão disponíveis.

É importante ter presente que nem todos os brasileiros que são vítimas de furtos registram seus casos no Consulado-Geral. Além de prestar assistência consular cabível, o Consulado-Geral mantém contato direto com autoridades policiais locais e instituições ligadas ao turismo a fim de, em coordenação, prevenir e assistir os viajantes que são vítimas de furtos na Flórida.

Dicas para prevenir-se de furtos:

a) Estacione seu veículo em local seguro;

b) Jamais deixe pertences no veículo (como passaportes, sacolas de compras, produtos eletrônicos);

c) Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados;

d) Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de vestuário, não permita que o vendedor guarde seus pertences); e

e) Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas, como centros de compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou não).

Os turistas de passagem pela Flórida devem adotar as mesmas precauções que teriam em qualquer grande centro urbano.

Em caso de furto:

a) Contatar a polícia local pelo telefone 911 a fim de registrar queixa (“file a report”);

b) Contatar o Consulado-Geral em Miami a fim de comunicar o ocorrido, em especial em caso de perda de documentos; e

c) Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais brasileiras e aos órgãos emissores dos documentos furtados.

Após contato com a polícia pelo telefone 911, as vítimas podem comunicar-se com o Consulado-Geral por intermédio dos telefones (305)-285-6208/6258/6251 ou pelo correio eletrônico “assistê[email protected]”.

Nos fins de semana, feriados e fora do horário de expediente, o Consulado mantém serviço de plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (falecimento, hospitalização e prisão), por meio do telefone (305) 801-6201.