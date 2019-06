Infratores de DWI poderão ter bafômetro instalado em carros

Os réus primários com o nível de álcool no sangue acima de 0.08% a 0.10% terão que instalar bafômetros nos carros como exige a Lei Ricci

Mais pessoas que forem pegas dirigindo alcoolizadas em New Jersey poderão manter as carteiras de motorista, entretanto, terão que instalar bafômetros nos veículos. Os juízes têm ordenado que os motoristas condenados mais de uma vez dirigindo intoxicados ou réus primários com o nível de álcool no sangue acima de 0.15% terão que instalar bafômetros nos carros como exige a Lei Ricci, batizada em nome de um adolescente morto por um motorista bêbado em 2006 e aprovada há 9 anos.

Os motoristas terão soprar o bafômetro instalado junto à ignição do carro e, se o equipamento acusar acima do nível legal de 0.08%, o veículo não ligará. Em 2018, os bafômetros impediram 13.500 motoristas de dirigirem alcoolizados. Desde que foram disponibilizados há 12 anos, os equipamentos impediram mais de 87.925 tentativas de dirigir bêbado em New Jersey, segundo a ONG Mães Contra Dirigir Bêbado (MADD).

Os membros da MADD têm pressionado os legisladores a tornar os bafômetros uma exigência para todos os culpados, como 33 outros estados fizeram. Na quinta-feira (20), a legislatura estadual concordou. O projeto de lei que exige todos os culpados de DWI usarem bafômetros foi aprovado pelo Senado Estadual por 28 votos a favor e 5 contra e a Assembleia Estadual por 75 votos a favor e 2 contra. Agora, depende do Governador Phil Murphy decidir se a proposta deve se tornar lei.

“Muitos indivíduos que tiveram a carteira suspensa por dirigirem bêbados continuam a dirigir e ainda dirigem bêbados”, disse o Senador Nicholas Scutari (D-Union), um dos redatores do projeto de lei. “Esta é a realidade que devemos resolver e a instalação dos bafômetros (IID) para os casos primários manterá as nossas estradas seguras daqueles que representam perigo não somente para eles, mas às nossas comunidades também”.

“Ao exigir isso ao invés da suspensão da carteira, os réus primários poderão seguir adiante e aprender com o erro cometido”, disse Scutari. “A perda da carteira de motorista pode arruinar vidas tanto profissionalmente como pessoalmente, portanto, o IID permitirá que as pessoas sigam suas vidas dirigindo sóbrios atrás do volante”, acrescentou.

A proposta S-824 exige que os infratores primários com o nível de álcool no sangue acima de 0.08% a 0.10% tenham o bafômetro instalado no veículo durante 3 meses. Já um infrator com o nível de álcool entre 0.10% e 0.15% deverá ter o equipamento instalado entre 7 a 12 meses. Os infratores com o nível de álcool acima de 0.15% terão a carteira de motorista suspensa entre 4 a 6 meses e o bafômetro instalado durante e depois da suspensão entre 9 e 15 meses, conforme a legislação.

Em 2016, ocorrem 137 mortes envolvendo DWI e 125 em 2017, segundo o website do MADD. “Dirigir bêbado é um crime violento e que pode ser prevenido”, disse Helen Witty, presidente nacional da ONG, cuja filha de 16 anos, Helen Marie, foi morta por um motorista adolescente alcoolizado e drogado quando andava de patins numa pista para bicicletas próxima à residência dela.

Witty agradeceu os redatores, Scutari e a membro da Assembleia Joann Downey (D-Monmouth). “O trabalho de vocês evitará uma vida inteira de dor à inúmeras famílias. Ela trará mais uma criança, pai ou cônjuge de volta para casa”, concluiu.