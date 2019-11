Iniciada construção de 1º hotel no bairro do Ironbound

O “Pestana Ironbound Hotel” terá 110 quartos e ficará localizado na 114-126 Monroe St., no coração do bairro

Após 4 anos de projetos, na quarta-feira (20), foi realizada a cerimônia que marca o início das obras do 1º hotel a ser construído no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O Pestana Hotel Group e o Seabra Group realizaram uma parceria para construir o novo “Pestana Ironbound Hotel”, que terá 110 quartos e ficará localizado na 114-126 Monroe St., no coração do bairro e que é reduto de imigrantes brasileiros, portugueses e hispânicos.

As instalações, no estilo “hotel boutique”, terão um átrio com teto-solar e uma lounge no terraço. O design arquitetônico acompanhará o dos prédios adjacentes do Investors Bank e Air Portugal.

“É realmente um prazer estar aqui e, finalmente, concretizar o sonho que tivemos há cerca de 3 ou 4 anos”, disse o Vereador Augusto Amador Durante a cerimônia. “Quando nós falamos sobre um hotel no Ironbound devido ao crescimento do Ironbound, as pessoas olhavam para mim e diziam, ‘você está louco”.

“O Pestana Ironbound Hotel representa um investimento enorme nesta comunidade”, acrescentou. “O Ironbound está crescendo, o futuro é absolutamente fabuloso, mas nós precisamos trabalhar nisso e está acontecendo”.

Dionísio Pestana, presidente e proprietário do Pestana Group, disse ter ficado surpreso com o potencial do local depois da primeira visita dele. Ele citou o fato da região ficar próxima a New York City e que tem esperança no desenvolvimento dinâmico no futuro de Newark. Ele acrescentou que os grupos Pestana e Seabra vêm de famílias com histórico, valores e éticas similares, tornando a parceria comercial ainda mais forte.

O Pestana Hotel Group está celebrando 47 anos com 15 mil quartos em seu portfólio. A empresa atua em 15 países. O Pestana Ironbound Hotel representará o 3º hotel do conglomerado nos EUA. O Pestana Hotel Group possui 4 marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal – Monuments & Historic Hotels e o Pestana CR7, um investimento de 50% em parceria com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

“Este é realmente um sonho que se torna realidade. Nós sempre sonhamos em ter um hotel nesse lado da cidade”, disse Antônio Seabra, o proprietário e presidente da rede. Ele frisou que, embora os membros da família dele tenham nascido em Portugal, eles agora têm raízes profundas em Newark.

Antônio frisou que está bastante feliz da parceria com o The Pestana Hotel Group.

Armando Fontoura, xerife do Condado de Essex, disse que Newark passou pelo “estado de sobrevivência” durante muitos anos. “Certamente, nós estamos em estado de renascença”, disse ele, parabenizando a parceria.

Allison Ladd, prefeito interino de Newark e diretor do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Econômico, celebrou o “desenvolvimento econômico fantástico numa vizinhança; não sendo somente o centro” que continuará o crescimento da maior cidade de New Jersey.