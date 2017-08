Inscrições para o supletivo começam na segunda-feira (7)

A LBV oferece aos imigrantes o curso gratuito para as provas

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 começam às 10h desta segunda-feira (7), no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos têm até o próximo dia 18 de agosto para se inscreverem.

O Exame é direcionado a jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não concluíram os estudos em idade apropriada. Os participantes que buscam certificação do ensino fundamental precisam ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Aqueles que pleiteiam certificação do ensino médio devem ter, no mínimo, 18 anos completos.

O Encceja 2017 ocorrerá em 22 de outubro, e não mais em 8 de outubro, como anunciado anteriormente. Nesta edição, o participante não poderá levar o caderno de questões ao término da prova.

. Mudanças:

Outras mudanças no edital do exame dizem respeito à certificação. Neste ano, as secretarias estaduais de educação utilizarão os resultados individuais do exame para a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio.

Já os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vão usar os resultados individuais da avaliação somente para a certificação do ensino médio.

. Curso gratuito:

A Legião da Boa Vontade dos EUA (LBV/USA), em parceira com o Consulado-Geral do Brasil em Nova York, abrirá uma nova rodada de envio de vídeo-aulas preparatórias para o ENCCEJA 2017 (Supletivo) desde 17 de julho. O curso é gratuito e enviado semanalmente a um endereço de e-mail cadastrado. Os interessados podem acessar o link: www.lgw.org/alunoencceja ou ligar para: (646) 398-7128 e cadastrarem-se imediatamente.

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 para brasileiros residentes no exterior estão abertas até segunda-feira (17), às 11:59 pm (Horário de Brasília). O Encceja é oportunidade para jovens e adultos que não terminaram seus estudos na idade regular e querem obter o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. As inscrições são gratuitas.

. Locais das provas:

O Encceja Exterior 2017 será aplicado em 10 de setembro, nos Estados Unidos (Boston, Nova York e Miami); Bélgica (Bruxelas); Guiana Francesa (Caiena); Portugal (Lisboa); Suíça (Genebra); Espanha (Madri); Reino Unido (Londres); França (Paris), Holanda (Amsterdã) e Japão (Nagóia, Hamamatsu e Ota). Haverá, ainda, aplicação para pessoas privadas de liberdade (PPL) em Tóquio (Japão) e em Caiena (Guiana Francesa). O Encceja Exterior PPL 2017 será aplicado entre 11 e 22 de setembro.

Para a certificação do ensino fundamental o participante deve ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para a certificação do ensino médio a idade é de pelo menos 18 anos na data da prova. O Encceja Exterior é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, por meio das representações diplomáticas do Brasil nos locais de aplicação.

. Como se inscrever:

A inscrição deve ser feita, exclusivamente, pelo endereço eletrônico: sistemasEncceja2.inep.gov.br/exterior. No caso do Encceja Exterior PPL as inscrições são feitas em um sistema específico, no endereço: sistemasencceja2.inep.gov.br/exteriorPPL. A inscrição para pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade dos próprios consulados em Tóquio e em Caiena, onde haverá aplicação.

Os interessados em participar devem informar o CPF e a data de nascimento na inscrição. As necessidades de atendimento especializado (baixa visão, deficiência física, dislexia) e atendimento específico (gestante, lactante, idoso) também devem ser informadas durante a inscrição. É preciso optar pelo nível de ensino para o qual o participante busca a certificação. O passo seguinte é indicar quais provas deseja realizar.

As pessoas que fizeram edições do Encceja Exterior antes de 2014 e conseguiram a nota mínima para uma declaração parcial de proficiência em alguma prova devem informar o número de passaporte usado na inscrição da edição na qual obteve o resultado. Dessa forma, será possível ser dispensado da prova da qual já se tem o resultado exigido.

. Estrutura das Provas:

Para certificação do ensino fundamental o participante faz provas de Ciências Naturais, História e Geografia (matutino), além de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e Matemática (vespertino). Para a certificação do ensino médio as provas são de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias (matutino); além de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação e Matemática e suas Tecnologias (vespertino). Cada prova tem 30 questões de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta.