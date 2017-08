Trump tenta “abafar” recusa do México em pagar pelo muro

Assim que tomou posse, o Presidente americano telefonou para líderes de vários países

O Presidente Donald Trump pressionou o presidente mexicano a parar de se opor publicamente ao plano dele de forçar o país vizinho a pagar pela construção do muro na fronteira, segundo transcritos de ligações telefônicas publicadas na quinta-feira (3). Essas ligações oferecem um panorama das tentativas de Trump de influenciar líderes estrangeiros em seus primeiros dias no cargo.

O jornal Washington Post publicou trechos de algumas conversas, às vezes indesejáveis, com Enrique Pena Nieto e o primeiro ministro australiano, Malcolm Turnbull, poucos dias depois que o republicano assumiu o poder do país em 20 de janeiro. O teor das conversas já havia sido publicado anteriormente, mas o comprimento dos transcritos revelam Trump, cujo primeiro cargo político é a presidência dos EUA, tentando usar uma mistura de agressividade, palavras duras e charme, enquanto ingressava no mundo da diplomacia.

Trump disse ao líder mexicano na ligação que “se você disser que o México não pagará pelo muro (na fronteira), então, eu não quero me reunir mais com vocês, pois não posso suportar isso”, segundo a transcrição. “Você não pode dizer isso à imprensa”.

Anteriormente, Pena Nieto cancelou um plano de conversar com Trump nos EUA devido à tensão provocada pelo muro e acordos comerciais. Os líderes desde então já se encontraram, durante o encontro de 20 nações na Alemanha, em junho.

A Casa Branca disse que o Governo dos EUA pagaria inicialmente pelo muro, mas que o México reembolsaria o trabalho. A Casa Branca e o ministro das relações exteriores do México não comentaram a divulgação dos transcritos. Esse foi o vazamento mais recente na administração Trump que tem enfurecido o Presidente. Ele conquistou um pouco de compaixão da parte de um oponente político na quinta-feira (3).

“Eu estou alarmado com o vazamento sobre as conversas entre dois chefes de Estado”, postou no Twitter o senador democrata, Brian Schatz. “Não importa o que eu penso sobre esse presidente, isso é horrível”.

Na conversa com Pena Nieto, Trump disse que ambos os líderes tinham “um pouco de ligação política” devido à promessa dele de construir o muro durante sua campanha eleitoral e o México pagar a conta. “Eu tenho que fazer com que o México pague pelo muro; eu tenho. Eu tenho falado sobre isso há 2 anos”, disse o presidente americano.

No final da conversa, Trump respondeu efusivo a um comentário de Pena Nieto sobre o desejo do líder mexicano a favor de uma relação construtiva com os EUA. “As suas palavras são tão bonitas. Essas são palavras bonitas e eu não acho que eu possa falar tão belamente assim, ok?” Disse Trump.