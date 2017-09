Internauta pega 25 anos de prisão por “sextorsão” de menores

Hubert Young persuadia as vítimas a enviar “nudes” e, então, exigia mais imagens

Na quinta-feira (7), Hubert Young, de 45 anos, morador em Basking Ridge, foi condenado a 25 anos de prisão. O réu foi acusado de solicitar fotos de pelo menos 12 menores nus que ele conheceu através do Facebook e, posteriormente, os chantageavam para obter mais imagens.

Ele posava como adolescente utilizando contas fictícias no Facebook e persuadia os jovens a enviar-lhe fotos deles nus, entre janeiro de 2015 e junho de 2016. Depois que os jovens concordavam, Young os ameaçava de postar as fotos na internet, caso as vítimas não enviassem mais imagens.

Hubert vitimou pelo menos 12 menores com idades entre 11 e 17 anos na Pensilvânia, New Jersey, Ohio e Indiana. Ele foi acusado e condenado na Corte Federal na Pensilvânia.

Além disso, Young enviou para uma menina de 12 uma foto da genitália dele, segundo documentos apresentados no tribunal.

As autoridades conseguiram identificar e localizar o pedófilo através de um endereço de e-mail. Além dos 25 anos da sentença, ele deverá servir pelo menos 10 anos de liberdade condicional após a liberação e se registrar como predador sexual, detalhou o escritório da Promotoria Pública do Distrito da Pensilvânia.