Irmão de terrorista assume culpa em casamento pelo green card

Syed Raheel Farook ajudou a cunhada, Mariyah Chernykh, a casar-se com Enrique Marquez Jr. para regularizar o status migratório

Na terça-feira (17), Syed Raheel Farook, residente em Corona (CA), irmão do falecido terrorista de San Bernardino, Syed Rizwan Farook, assumiu ter cometido fraude migratória. O caso foi descoberto em decorrência das investigações do ataque ocorrido em 2 de dezembro de 2015 que deixou 14 pessoas mortas e 22 feridas.

Syed Raheel Farook, de 31 anos, assumiu a culpa com relação à acusação de cometer fraude migratória perante o Juiz Jesus Bernal, da Corte Distrital. Como resultado, o réu enfrenta a sentença máxima de 5 anos de detenção em uma penitenciária federal, multa de até US$ 250 mil e até 3 anos de liberdade condicional. O juiz Bernal agendou a leitura da sentença para 13 de novembro de 2017.

O réu, sua esposa, Tatiana Farook, e a cunhada, Mariyah Chernykh foram acusados em abril de 2016. Todos os três enfrentavam as acusações de conspirar, mesmo sob juramento, durante o processo migratório e cometer perjúrio.

As acusações detalham que, no final de 2014 e até fevereiro de 2016, os 3 réus conspiraram com Enrique Marquez Jr. para regularizar o status migratório de Mariyah através de casamento fraudulento. Mariyah é russa e Marquez cidadão norte-americano e eles teriam se casado para legaliza-la. Enrique recebia US$ 200 por mês pelo casamento.

Além da acusação de conspiração, Chernykh enfrenta duas acusações de ter mentido quando estava sob juramento e outra por dar declarações falsas aos agentes federais sobre o esquema. O julgamento de Tatiana e Mariyah está agendado para 28 de março.

Já Marquez está sendo acusado de participar do esquema de casamento fraudulento, assim como colaborar com Syed Rizwan Farook, entre 2011 e 2012, no ataque terrorista que ocorreu no Inland Empire. Além disso, ele é acusado de suprir duas armas de fogo que Syed Rizwan e sua esposa, Tashfin Malik, utilizaram posteriormente no ataque e durante o confronto com policiais que culminou na morte do casal. Marquez está agendado para ser julgado pelo Juiz Bernal em 26 de setembro de 2017.

“As afirmações falsas feitas pelo Sr. Farook permitiram que outros furassem a fila para obter a cidadania à frente dos candidatos legítimos”, disse Deirdre Fike, diretora assistente do FBI em Los Angeles (CA). “Esse caso serve de mensagem para qualquer um que pense em cometer atividade similar que burlar as leis migratórias dos Estados Unidos tem consequências sérias”.