Ironbound: Acusado de homicídio duplo usava monitor GPS

Em janeiro, Zabdiel R. Vargas Soto foi acusado de apunhalar uma mulher em frente a um bar

Quando Zabdiel R. Vargas Soto, de 22 anos, morador em Newark, foi liberado com o uso de um monitor GPS, enquanto aguardava o julgamento pela acusação ter atacado uma mulher, ele não tinha antecedentes criminais. Na ocasião, ele foi considerado “risco baixo” para cometer novos crimes. Entretanto, poucos meses depois, o jovem é acusado de ter atirado fatalmente em 2 irmãos no bairro do Ironbound, na mesma cidade, enquanto aguardava o julgamento relacionado à primeira acusação. Agora, o diretor do Departamento de Segurança Pública culpou novamente a reforma do sistema de fianças que permitiu liberdade ao réu para cometer outro crime.

Soto é acusado de matar a tiros os irmãos José Castillo Granados, de 25 anos, e Francisco Castillo Granados, de 22 anos, na esquina das ruas Adams e Walnut, em frente ao Parque dos Mosquitos (Independence Park), em 27 de agosto. As autoridades informaram que o crime foi resultado de uma disputa não especificada.

Zabdiel foi preso em 28 de janeiro depois de apunhalar uma mulher que ele conhecia durante uma discussão em frente a um bar no Ironbound, segundo o boletim de ocorrências policiais. Conforme as novas reformas no sistema de fiança, um juiz ordenou que o réu fosse solto até 8 de fevereiro para nova audiência. A decisão teve como base um algoritmo computadorizado, chamado de “Public Safety Assessment” que não o considerou capaz de cometer crimes violentos no futuro. Arquivos da polícia revelam que ele foi liberado em 10 de fevereiro.

Depois da prisão de Soto em decorrência do homicídio duplo ocorrido no Ironbound, Anthony Ambrose, diretor do Departamento de Segurança Pública de Newark, emitiu um comunicado no qual critica a reforma do sistema de fianças e pediu ao Comitê Judiciário que atualize o sistema.

“É necessário uma revisão séria do sistema de fianças”, disse ele. “Eu continuo pedindo às pessoas responsáveis pela reforma do sistema de fianças para apresentarem soluções para um sistema falho. Tem que haver uma solução melhor. Nós temos duas vidas jovens que foram perdidas”.

“A Força Tarefa de Homicídios fez uma investigação excelente”, acrescentou. “Em 48 horas nós o prendemos”.