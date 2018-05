Ironbound celebrará a 39ª festa em honra do Divino Espírito Santo

O evento acontecerá na sede do Açores Social & Sports Club, na Wilson Avenue

Nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio, o Açores Social & Sports Club, na 144 Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark, celebrará a 39ª grande festa em honra do Divino Espírito Santo. A entrada é grátis.

A Festa do Divino Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo, em suas diversas manifestações, é uma das mais antigas e difundidas práticas do Catolicismo popular. A origem remonta às celebrações religiosas realizadas em Portugal a partir do século 14, nas quais a 3ª pessoa da Santíssima Trindade era festejada com banquetes coletivos designados de Bodo aos Pobres com distribuição de comida e esmolas. Tradição que ainda se cumpre em algumas regiões de Portugal.

A celebração do Divino Espírito Santo no mundo teve origem na promessa da rainha, D. Isabel de Aragão, por volta de 1320. A Rainha teria prometido ao Divino Espírito Santo peregrinar o mundo com uma cópia da coroa e uma pomba no alto da coroa, que é o símbolo do Divino Espírito Santo, arrecadando donativos em benefício da população pobre, caso o esposo, o rei D. Dinis, fizesse as pazes com seu filho legítimo, D. Afonso, herdeiro do trono. De acordo com os documentos, D. Isabel não se conformava com o confronto entre pai e filho legítimo em vista da herança pelo trono, pois era desejo do rei que a coroa portuguesa passasse, após sua morte, para seu filho bastardo, Afonso Sanches. Diante do conflito, a Rainha Isabel passou a suplicar ao Divino Espírito Santo pela paz entre seu esposo e seu filho. A interferência da monarca teria evitado um conflito armado, denominado a Peleja de Alvalade.

Esse ano, a programação das celebrações em Newark será:

. Sexta-feira (25):

. Início dos festejos às 6:00 pm.

. Arraial com a Banda “Origens”.

. Sábado (26):

A benção das pensões será no salão do Clube às 8:00 am. Distribuição, cânticos e alegria em seguida no salão do clube das 8:30 am até 12:00 pm, acompanhada pela Banda de Nossa Senhora de Fátima.

. Abertura da Cozinha às 11:30 am.

. Abertura do Bazar às 5:00 pm, com malassadas quentinhas.

. Arraial com a Banda “Eurosound”.

. Domingo (27):

Saída da Coroação do recinto do Clube às 9:45 am rumo à Igreja de Nossa Senhora de Fátima acompanhada pela Banda Nossa Senhora de Fátima de Newark, Banda Lira São Francisco Xavier de East Providence, Rhode Island, associações locais, autoridades e todos aqueles que queiram participar. A Missa e Coroação será às 11:30 am, regresso da Coroação ao Clube por volta das 12:30 pm. Abertura da cozinha às 11:30 am, abertura do Bazar às 5:00 pm, malassadas quentinhas. Arraial com o sensacional Anthony Morais e seu conjunto “Sem Dúvida” da Nova Inglaterra.

. Segunda-feira (28):

. Abertura da cozinha às 11:30 am, abertura do Bazar às 5:00 pm, com malassadas quentinhas.

. Arraial com a Banda “Origens”

. Sorteio das “Domingas” para 2018/2019 às 8:00 pm.