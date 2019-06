Ironbound ganha dois grandes estacionamentos próximos às cinco esquinas

A escassez de vagas de estacionamento é um problema constante no bairro, onde se concentram as comunidades brasileira, portuguesa e hispânica

Newark é a cidade mais populosa no estado de New Jersey e é um dos principais municípios da região metropolitana de Nova York. Ela foi fundada em 1666, elevada a cidade em 1836 e concentra um grande número de imigrantes brasileiros, portugueses e hispânicos. Por tratar-se de uma cidade antiga, a escassez de vagas para estacionamento é um problema frequente para os motoristas que residem ou visitam a região, particularmente no bairro do Ironbound.

Além disso, Newark é um moderno centro comercial, industrial e financeiro. A cidade abriga o segundo principal aeroporto da região metropolitana de Nova York, o Aeroporto Internacional de Newark, que movimenta quase 30 milhões de passageiros anualmente. O que aumenta ainda mais o movimento de veículos na região, agravando a escassez de espaço para estacionamento.

. Estacionamentos novos:

O empresário Wendel Corrêa, da DM Group Enterprises, adquiriu 2 terrenos no coração do Ironbound, na 34 Clover Street e 232 Ferry Street, sendo a segunda a principal via de acesso ao bairro. As novas instalações oferecem os seguintes serviços: Aberto 24 horas, 7 dias por semana, câmeras de segurança, ótima localização e vagas mensais para carros, caminhonetes, pick-up trucks e caminhões leves.

“Há uma carência muito grande de estacionamento para os moradores. Agora, as pessoas tem um lugar seguro para estacionar, além de desafogar o trânsito”, explicou Corrêa.

Em determinadas épocas do ano, o estacionamento na 34 Clover Street é abriga eventos. “Agora, nós temos um lugar amplo, seguro e com boa infraestrutura para realizar festas, sejam brasileiras, portuguesas ou hispânicas. A prática de fechar ruas está se tornando coisa do passado, pois é bom que haja um local específico destinado a isso”, disse o empresário.

Além do festival Portugal Day todo mês de junho, ocorre as comemorações do Dia da Independência do Brasil no Ironbound, que todos os anos atrai milhares de visitantes, que muitas vezes não encontram vagas para estacionar seus veículos. Brasileiros e portugueses se uniram aos imigrantes hispânicos e a uma comunidade crescente de não imigrante que trabalha em Nova York ou no centro de Newark. Os brasileiros trouxeram churrascarias, restaurantes, escolas de capoeira e de samba para o bairro. A primeira academia de capoeira em Newark, New Jersey, Capoeira Arts Center, foi fundada pelo Mestre Cigano do Grupo Liberdade de Capoeira, em 1996.

Informações sobre o aluguel de vagas de estacionamento podem ser obtidas através do tel.: (973) 558-3547 ou do e-mail: [email protected]