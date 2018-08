Itamaraty lança a campanha “Be Brasil”

O projeto visa fortalecer a relação comercial com outros países e atrair investimentos estrangeiros

A Apex-Brasil e o Ministério das Relações Exteriores lançaram a campanha “Be Brasil” que busca reposicionar o Brasil no mercado internacional, fortalecer a relação comercial com outros países e atrair investimentos estrangeiros diretos para o país. Temos uma das economias mais sustentáveis do planeta, com um dos percentuais de fontes renováveis na matriz energética mais alta do mundo. Somos uma potência agrícola e o país que mais preserva a cobertura vegetal nativa. Nossa indústria domina tecnologia de ponta em diversas áreas, da fabricação de aeronaves à exploração de petróleo em águas profundas. E a criatividade, traço marcante da personalidade brasileira, é destaque na publicidade, produção audiovisual, moda, arte e design. Baseada nestes quatro pilares, sustentabilidade, diversidade, criatividade e inovação, a campanha apresenta narrativa contínua e unificada que traz histórias reais de empresas brasileiras e casos de sucesso que revelam um país atraente e competitivo no mercado global. Be Brasil também coloca em evidência a criatividade do nosso povo e a biodiversidade do nosso país. Os canais institucionais da campanha Be Brasil são os seguintes: http://www.bebrasil.com.br/en/home – https://www.facebook.com/bebrasilbr – https://www.instagram.com/bebrasilbr – https://twitter.com/BeBrasilBR