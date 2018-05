Já estão disponíveis os resultados do Supletivo no exterior

Os participantes no exterior devem solicitar os certificados nas Embaixadas ou Consulados-Gerais onde realizaram as provas

Os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior estão disponíveis para consulta no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Direcionado a jovens e adultos brasileiros residentes no exterior que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade própria, o exame afere competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na família, no trabalho, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e, nas manifestações culturais.

Realizado anualmente, o Encceja Exterior pode certificar a conclusão do Ensino Fundamental para quem tem, no mínimo, 15 anos completos na data de realização das prova; e o Ensino Médio, para participantes com, pelo menos, 18 anos completos na data de realização das provas. Em 2016, nos meses de maio e junho, o exame foi aplicado, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nove países: Japão, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Guiana Francesa, Espanha, Suíça, Reino Unido e França. As Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) realizaram o exame no sistema prisional do Japão e da Guiana Francesa.

Certificação – O Colégio Pedro II e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, de Brasília (DF), por meio de um acordo de cooperação técnica com o Inep, são os responsáveis pela emissão dos documentos certificadores dos participantes aprovados no Encceja Exterior. O Certificado reconhece oficialmente que o participante cumpriu na íntegra todas as disciplinas do núcleo comum do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Já a Declaração de Proficiência comprova que o participante conseguiu cumprir uma ou mais disciplinas nas áreas avaliadas pelo Encceja.

O Inep encaminha os Certificados e as Declarações de Proficiência dos participantes ao MRE, que os encaminha às Embaixadas e aos Consulados-Gerais do Brasil de cada país de aplicação do exame. Os participantes devem solicitar os seus documentos de Certificação, Aproveitamento e Declaração nas Embaixadas ou Consulados-Gerais do Brasil nos países onde realizaram as provas.

Os resultados podem ser conferidos individualmente através do link: http://sistemasencceja2.inep.gov.br/enccejaResultadoExterior/