Jacaré é encontrado em piscina de motel em NJ

O réptil foi descoberto nadando na piscina do Bayview Inn & Suites

Na manhã de terça-feira (15), agentes do Departamento de Controle Animal tiraram um jacaré de 3 pés (0.91 centímetros) da piscina do Bayview Inn & Suites, em Atlantic City. O réptil foi descoberto nadando na piscina do motel, na North Albany Avenue, informou o Departamento de Polícia de Atlantic City.

O animal foi retirado com segurança da piscina aproximadamente às 10 horas da manhã.

A polícia declarou não saber a origem do jacaré e nem como ele foi parar na piscina. O motel fica localizado a poucas centenas de metros da Lakes Bay.

Em 2011, dois jacarés pequenos foram encontrados no interior de uma casa em Atlantic City quando policiais vasculhavam o local em busca de drogas.

De sangue frio, jacarés e crocodilos não sobreviveriam ao ar livre no inverno rigoroso da região sudeste dos Estados Unidos.