Jacaré invade residência de idosa na Flórida

O animal de três metros de comprimento quebrou uma janela da cozinha

Na manhã de sexta-feira (31), um jacaré de 3 metros de comprimento quebrou a janela de uma cozinha em Clearwater (FL), fazendo com que os moradores apavorados ligassem para o serviço de emergências (911), informou a polícia. Os agentes postaram fotos no Twitter do jacaré com a boca aberta, mostrando os dentes e em meio a duas cadeiras tombadas.

Ainda estava escuro quando o animal enorme invadiu a cozinha pela janela, que fica próxima ao nível do solo da casa, detalharam as autoridades numa postagem no Twitter.

Aparentemente decepcionado, o jacaré quebrou duas garrafas de vinho tinto.

“O líquido vermelho no vídeo é vinho, não sangue”, postou a polícia local, ao lado de imagens mostrando um caçador tentando conter o réptil furioso.

A residente Mary Wischhusen, de 77 anos, estava a caminho do banheiro por volta das 3:30 da madrugada quando ouviu um estrondo e encontrou o animal na cozinha da casa, relatou o jornal Tampa Bay Times.

“Tudo o que eu percebi foi a visão de uma cabeça enorme”, disse Wischhusen. “Uma cabeça grande olhando para mim dizendo: ‘Hey!”

A idosa trancou-se em seu quarto enquanto oficiais e especialistas chegavam.

“Eu não sei por que ele queria o meu vinho tinto, mas ele pegou o meu vinho tinto”, disse Wischhusen sobre o jacaré.